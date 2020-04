Organizatori INmusica ističu kako u takvoj situaciji svi uključeni, među kojima su bendovi i organizatori i publika nužno snose svoj dio gubitka, koji je ipak za publiku minoran u usporedbi s gubicima bendova i organizatora.

Mnogi svjetski festivali su otkazani zbog pandemije koronavirusa, a upitno je hoće li se održati i zagrebački INmusic koji je trebao trajati od 22. do 24. lipnja.

Organizatori su rekli da bi se mogao prebaciti na razdoblje kada završe izvanredni uvjeti koji donose ograničenja i na globalnoj razini. Naime, postoje dvije opcije za zagrebački festival, da se odgodi za kraj ljeta i jesen na što utječu i vremenske prilike i raspored turneja ili će se održati za godinu dana.

"Veliki se napori ulažu sa strane svih uključenih da se 15. INmusic festival održi, ako ne u najavljenom terminu onda u terminu kada će proći pandemija i kada će se moći neometano održavati manifestacije koje okupljaju preko 1000 ljudi", rekli su za Hinu organizatori InMusica.

Ako dođe do odgode festivala, ulaznice će vrijediti za novi termin koji odrede. "U situaciji u kojoj svi gube, čvrsto vjerujemo da je odgoda festivala za novi termin najpravednije i najsigurnije rješenje za sve uključene - publiku, glazbenike i organizaciju festivala", istaknuli su.

U slučaju otkazivanja INmusica nema povrata novca za već kupljene ulaznice. Ističu da povrat ne vrijedi kada je riječ o djelovanju više sile.

"INmusic festival kao neovisni festival u festivalskim pravilima od početka održavanja navodi da u slučaju otkazivanja festivala zbog djelovanja više sile povrat novca za kupljene ulaznice neće biti moguć", objasnili su organizatori.

Smatraju kako u takvoj situaciji svi uključeni, među kojima su bendovi i organizatori i publika nužno snose svoj dio gubitka, koji je ipak za publiku minoran u usporedbi s gubicima bendova i organizatora.

Na ovogodišnjem INmusicu na zagrebačkom Jarunu trebali su nastupiti The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian, Rival Sons, Gogol Bordello i drugi.

Organizatori naglašavaju da su u redovitom kontaktu sa svim izvođačima i kažu da postoji visoka razina razumijevanja svih, od agencija bendova, menadžmenta i samih bendova do organizatora.

"Svi uključeni u realizaciju ovakvog događanja očekuju jednaku razinu razumijevanja i od strane publike, upravo iz razloga što je svaki pojedinac na planetu na neki način pogođen pandemijom i mjerama njezinog suzbijanja", rekli su za Hinu.

Izrazili su uvjerenje da će upravo to razumijevanje omogućiti da se 15. INmusic festival održi, ako ne u lipnju ove godine, onda u terminu u kojem će javnozdravstvena situacija biti stabilna, a ugroza nekontroliranog širenja zaraze biti prevladana.

Dodaju kako prate upute i i razmatraju svoje opcije za daljnje korake.

"Kao i cijela svjetska javnost, svjedoci smo da nove relevantne informacije i upute nadležnih tijela pristižu iz dana u dan te sukladno dostupnim informacijama razmatramo opcije za daljnje korake u suradnji sa izvođačima koji su također svjesni da je u pitanju viša sila izvanrednog utjecaja na cjelokupno čovječanstvo", kažu.

Za realizaciju svakog pojedinačnog nastupa nekog međunarodno poznato izvođača presudna je realizacija međunarodne turneje, a što podrazumijeva preduvjet rješavanja problema epidemije u svim zemljama u kojima se odvija planirana turneja.

"I ova kriza, kao i mnoge druge prije nje, će proći i tek u sigurnim uvjetima možemo očekivati i radovati se povratu u neko bolje stanje svakodnevice koje će uključivati i međunarodna glazbena gostovanja i sve druge kulturne i turističke sadržaje koje smo u 2020. nažalost izgubili", poručili su organizatori.