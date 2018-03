Djevojka Chidere Eggeure ima viseće grudi, a sada je zbog svog problema postala poznata. Pomaže djevojkama i ženama diljem svijeta.

Voditelji showa "This Morning", jedne od najpopularnijih emisija u Velikoj Britaniji, nisu mogli ne buljiti u grudi njihove mlade gošće. Zbog toga su se kasnije i ispričali. Eamonn Holmes i Ruth Langsford, supružnici koji vode show, buljili su u grudi 23-godišnje Chidere Eggeure, no imali su i opravdan razlog za to.

Naime, Chidere je pokrenula kampanju "Saggy Boobs Matter", a u emisiji je promovirala plemeniti cilj iste. Ukratko - želi podići samopouzdanje djevojaka i žena kojima dojke vise. Priznala je da susreće brojne ljudi koji riječ "viseće" koriste u negativnom kontektstu, no kako nju ta riječ nimalo ne smeta. "Na Instagramu mi tipovi ostavljaju komentare kao što su: "Imaš 23 godine i sise ti vise, zašto", objasnila je Chidere.

Rekla je i kako su reakcije na njezinu kampanju uglavnom pozitivne. Tinejdžerice, kaže, otkazuju plastične operacije i dogovore.