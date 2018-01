Sin Toma Jonesa snalazi se spavajući u centru za beskućnike. Problematičnog mladića otac nikad nije htio upoznati, čak ni kad je DNK analiza dokazala očinstvo.

Glazbenik Jonathan Berkery ima 29 godina, beskućnik je, a inače i biološki sin legendarnog Toma Jonesa.Berkery nikad nije upoznao svog oca, a tvrdi da bi ga želio upoznati prije nego bude prekasno. Jonathan inače živi u New Jerseyju u skloništu za beskućnike, a kaže da ima sreće ako uspije doći do deke jer tamo živi i spava preko 30 muškaraca svaku noć. Mladić nema niti svoj stan, a njegov otac ima milijunsku imovinu. Tom Jones nedavno je prodao i vilu u Los Angelesu u vrijednosti nekoliko milijuna dolara.

Jones nije javno priznao Jonathana, no sud je svojedobno naredio DNK analizu kojom je onda potvrđeno da je Tom zaista otac mladog glazbenika. Naime, u listopadu 1987. Tom Jones je spavao s manekenkom Katharine Berkery koja je potom ostala trudna. Pozvao ju je na koncert i večeru, a zatim su završili u njegovom apartmanu. Ubrzo je Katherine javila Tomu da je trudna, no on joj je na to poručio neka napravi što mora. Ona je odlučila roditi svog sina, a Jones odbijao priznati očinstvo.

Iako je kasnije dokazano da mu je Jonathan zaista sin, Jones se s njim nije htio sresti. Sve je i sam komentirao 2008. godine, govoreći da to nije bilo nešto što je planirao. "Da mi je to bilo u planu, učinio bih više od samog financijskog dijela. Pao sam na zavođenje", zaključio je Jones. S druge strane, Tom Jones sa svojoj pokojnom suprugom ima sina Marka. Jonathan nije upoznao ni polubrata, iako im se obojici javljao. Poznato je da je Tom Jones cijelog života i tijekom braka imao ljubavne avanture.