Modna agentica oduševila je prijatelje na Facebooku fotografijom u kupaćem kostimu.

Modna agentica sa zagrebačkom adresom besprijekornim izgledom može se pohvaliti i u sedmom desetljeću života.

Radi se o 66-godišnjoj Tihani Harapin-Zelepugin, koja je pozirala na plaži s prvim modelom iz svoje agencije Moranom Paj, no svu pažnju ukrala je upravo ona, besprijekornim izgledom i u sedmom desetljeću.

"Zajedno i nakon 20 godina", napisala je ispod fotografije na kojoj obje poziraju u crnim dvodijelnim badićima na stijenama.

Tihana Harapin Zelepugin (Foto: Facebook)

Nije trebalo dugo da njezini prijatelji na Facebooku počnu komentirati koliko Tihana dobro izgleda. "Prekrasne, no, Tihana, izgledate famozno", samo je jedan od komenatara koji joj je upućen.

A osim uspješnog poslovnog života, Tihana se može pohvaliti i skladnim privatnim životom jer je u braku sa Sašom Zelepuginom već više od 25 godina. Saša ju je zaprosio na Ibizi nakon 5 godina veze.

"Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18. 7. Slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao: 'Pa hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo?' Moj je rođendan 28. 8. i, dok se nije predomislio, ja sam rekla da", prisjetila se Tihana prošle godine za IN magazin.

Tihana Harapin Zelepugin (Foto: Facebook)

Iako je među njima 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.