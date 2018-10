Kim Kardashian posvađala se sa suprugom Kanyeom Westom oko objava na društvenim mrežama.

Problemi u klanu Kardashian nikako da nestanu i da se burni odnosi stišaju. Točnije burni odnosi između Kim i njenog supruga Kanyea Westa koji pokušava preuzeti kontrolu nad njenim Instagram profilom. Kim mu je čak poručila da nije on taj koji će joj govoriti što će ona objavljivati.

I ptice na grani znaju kako je Kim upravo zahvaljujući Instagramu i Twitteru izgradila ogromnu bazu obožavatelja kojima prodaje svoje brendove, od šminke do proizvoda za samotamnjenje ili čajeva za mršavljenje do parfema.

Obzirom na sagrađeno carstvo, Kim ne dopušta nikome da se približi njenom profilu na bilo kojoj društvenoj mreži i objavljuje nešto umjesto nje, čak ni vlastitom suprugu Kanyeu.

Njegovi pokušaji da preuzme kontrolu nad njezinim objavama pretvorili su se u veliku svađum što su i gledatelji mogli sami vidjeti u jednoj od posljednjih emitiranih epizoda showa Keeping Up With The Kardashians.

"Htio je da objavim šest polaroida sa snimanja. Ali ja sam objavila samo jednu fotografiju s plaže. Htio je da ih sve pomiješam. Zbog toga smo se j****o posvađali. Sviđa mi se ta s plaže, a on se nije s time složio. Ne razumije i nije vidi viziju", objasnila je Kim jednoj od sestara.

To je moj Instagram i nećeš mi ti govoriti što ću objaviti, to je jedna stvar, a druga da mi nitko neće to govoriti", poručila je Kim suprugu.