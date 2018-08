Nakon što je Brad Pitt odbacio optužbe Angeline Jolie da ne plaća alimentaciju, glumica mu već uzvraća udarac.

Javni rat riječima između dviju holivudskih zvijezda itekako se zahuktava. Angelina Jolie i Brad Pitt, koji su se doveli do užasno kompliciranog razvoda i ružne borbe za skrbništvo nad djecom, javno napadaju jedno drugo, a svoje optužbe iznose u medijima.

Nakon što ga je Angelina optužila za neplaćanje alimentacije za njihovih šestero djece i nakon što su se razveli prije dvije godine, Brad joj je uzvratio odgovorom kako je i isplatio i više nego što je trebao u zadnjih godinu i pol dana, točnije više od 9 milijuna dolara.

Na to se Angelina ponovno oglasila preko svog odvjetnika napavši bivšeg supruga i optužujući ga za zanemarivanje istine te odvraćanje od činjenice da ne ispunjava svoje zakonske obaveze za uzdržavanje djece.

U izjavi koju je prenio US Weekly odvjetnica Samantha Bley DeJean navodi da nakon što je Angelina ostavila Brada i uzela djecu, on je odlučio zadržati kuću u Los Angelesu i tamo ostati živjeti, a kuća je zapravo u njegovu vlasništvu još od razvoda s glumicom Jennifer Aniston.

“Brad je tada bio zamoljen da sudjeluje u troškovima novog doma za Angelinu i djecu, ali umjesto toga on joj je posudio novac. Angelina je, naravno, to cijenila. Međutim, pozajmica ne predstavlja alimentaciju i njezino tumačenje kao takvo je pogrešno. Tražila ga je da plati pola dječjih troškova, no on to nije učinio. Stoga se morala nositi s time posljednje dvije godine“, stoji u izjavi.

Inače, prema portalu The Richest, Angelinina imovina procijenjena je na 160, a Bradova na 260 milijuna dolara.

Izvor blizak glumici, koja trenutačno snima drugi nastavak filma “Maleficent“ u Londonu, izjavio je za US Weekly kako je bila primorana vratiti se snimanju filmova da bi mogla pokriti sve troškove koje iziskuje odgoj djece.

“Nije radila godinu i pol dana kako bi bila s djecom i sada samo radi kako bi mogla otplatiti novu kuću s obzirom na to daje Brad ostao živjeti u njihovu obiteljskom domu.“

U međuvremenu seoglasio i Brad Pitt, koji kaže da Angelina jednostavno pokušava manipulirati medijima i staviti sebe u prvi plan. U dokumentima objavljenima na Dailymail.com, njegovi odvjetnici tvrde da se Angelina optužbama za neplaćanje alimentacije služi samo kako bi pojačala njihov sukob.

Brad je već i objasnio kako joj je pozajmio osam milijuna dolara za novi dom i uz to platio više od 1,3 milijuna dolara za uzdržavanje djece.

U obranu glumca stali su njegovi prijatelji koji tvrde kako on svaki mjesec plaća stotine tisuća dolara za troškove terapija, putovanja i tjelesnih čuvara.

Očito se u ovoj priči, nažalost, borba za skrbništvo nad djecom pokazala kao najveća prepreka službenom razvodu dviju holivudskih zvijezda, a kakav će biti njezin konačni ishod, tek ćemo saznati.