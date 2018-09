Nakon deset godina šutnje Soon-Yi Pervin progovorila o optužbama protiv svog supruga Woodyja Allena i navodnom zlostavljanju od strane pomajke Mije Farrow.

Supruga holivudskog redatelja Woodyja Allena, Soon-Yi Previn nakon desetljeća šutnje odlučila je progovoriti u javnosti o svojoj mladosti, životu s pomajkom Miom Farrow i optužbama da je Woody zlostavljao svoju kćer Dylan Farrow.

U intervjuu za New York Magazin, 47-godišnja Soon-Yi izjavila je kako Dylan Farrow iskorištava trenutnu situaciju sa seksualnim zlostavljanjima u Hollywoodu i svom zlostavljanju od strane Woodyja kako bi širila laži o njemu.

Woody Allen i Soon-Yi Pervin (Foto: Getty Images)

Soon-Yi je sada odlučila progovoriti jer su optužbe protiv njezina supruga ponovno pojavile, a koje i on sam oštro negira i odbacuje.

"To što se događa Woodyju je uznemiravajuće i nepravedno je. Mia je iskoristila #MeToo pokret i predstavila Dylan kao žrtvu. I sada skroz neke nove generacije slušaju priče koje ne bi trebali", izjavila je u intervjuu.

Mia Farrow i Dylan Farrow (Foto: Getty Images)

Mia Farrow posvojila je tada 6-godišnju Soon-Yi iz Južne Koreje s bivšim suprugom Andreom Pervinom. Nakon što se razvela od njega, Mia se počela viđati s Woodyjem i to kada je Soon-Yi bilo 11 godina. Deset godina kasnije Soon-Yi započela je romantičnu vezu s redateljem dok je on još uvijek bio u vezi s Miom.

U intervjuu kojeg je dao svojoj dugogodišnjoj prijateljici Daphne Merkin, Woody je izjavio: "Progone me. Ljudi misle da sam otac Soon-Yi, da sam silovao i oženio svoju premladu i nestablinu kćer".

U službenoj izjavi Dylan Farrow je zanijekala da ju je majka natjerala da istupi u javnost sa strašnim optužbama. "Jedina svrha navoda je da me se unazadi. Zahvaljući mojoj majci, odrasla sam u prekrasnom domu", izjavila je.

No u članku za New York magazin Soon-Yi rekla je da njezino djetinjstvo u New Yorku nije bilo sretno, navodeći kako je Mia bila fizički i verbalno nasilna prema njoj, da se osjećala zanemareno i kako nije bila među njezinim miljenicima.

Mia Farrow (Foto: Getty Images)

Tome je nadodala nekoliko incidenata koji Miu prikazuju kao lošu majku, uključujući situaciju kada je ostavila djecu samu preko noći kada su bili maleni te je otkrila kako ju je gađala drvenim kockama kada je griješila učeći engleski jezik, držala je u zraku naopako za noge kako bi joj krv došla do glave.

Soon-Yi nije jedina s takvim navodima. Naime, Mijin sin Moses ima slične tvrdnje i sjećanja iz djetinjstva o čemu je pisao na svom blogu, no njegova je majka sve zanijekala.

U intervjuu se dotakla početaka veze s Woodyjem i priznala kako nitko nije mislio da će potrajati i kako je Mia saznala za to, otkrivši njene gole fotografije na drvenom okviru kamina u Woodyjevu domu.

Woody Allen (Foto: Getty Images)

"Sjećam se telefonskog poziva kad je pronašla fotografije. Podigla sam slušalicu, a ona je samo hladno izgovorila moje ime. Znala sam da je moj život gotov i da sve zna, sudeći po tonu glasa kojim mi se obratila", otkrila je Soon-Yi.

U odvojenim postovima na Twitteru, Dylan Farrow i njezin brat Ronan, inače novinar koji je osvojio Pulitzerovu nagradu pišući o Harveyu Weinsteinu i jedan od glavnih novinara #MeeToo pokreta, izjavili su kako je njihova majka dobar roditelj i da New York Magazin piše laži i da nije fer.

"Sama ideja da prijateljica očitog predatora napiše slobodno priču koja prikazuje samo jednu stranu, u kojoj napada dostojanstvo njegovih žrtvi je odvratno", napisala je Dylan na Twitteru.

"Sve što jesam dugujem Miji Farrow. Ona je posvećna majka koja je prošla pakao za svoju obitelj, stvarajući dom pun ljubavi za nas. Ali to nije spriječilo Woodyja Allena i njegove saveznike da šire priče kojima napadaju i omalovažavaju moju majku kako bi skrenuli pozornost sa sestrinih optužbi. Kao brat i sin, ljut sam što je New York Magazin sudjelovao u takvoj priči, koju je napisala dugogodišnja prijateljica koja mu se divi. Kao novinar, šokiran sam manjkom zabrinutosti oko činjenica, odbijanjem uključivanja svih svjedoka i njihovih svjedočenja", napisao je Ronan.

Mia Farrow i Ronan Farrow (Foto: Getty Images)

Inače, u spornom članku Woodyju je postavljeno pitanje o dugogodišnjim glasinama da Ronan zapravo nije njegov, već sin Mijinog bivšeg supruga Franka Sinatre.

"Mislim da je on moje dijete. Mislim da je, ali ne bih se dao kladiti životom. Plaćao sam dječju alimentaciju za njega tijekom cijelog njegova djetinjstva i mislim da to nije pošteno ako on nije moj", izjavio je bez okolišanja slavni redatelj.