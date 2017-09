Cathriona White si je 2013. godine oduzela život predoziranjem. Obitelj ubrzo izlazi u javnost sa šokantnim informacijama o Jimu Carreyju, njenom bivšem dečku, kriveći ga za sve što se djevojci dogodilo.

Procurila je u javnost poruka koju je bivša djevojka Jima Carreyja, Cathriona White, uputila slavnom glumcu. U njoj ga krivi što ju je uvukao u život pun poroka, seksa, droge, prostitutki te ga optužuje da joj je prenio herpes. Daily Mail piše kako je poruka nesretne Cathrione pronađena na njenom iPadu, no nije potvrđeno je li ju ikad poslala. Otkrili su je odvjetnici njene obitelji.

Da se prisjetimo, Cathriona White si je 2013. godine oduzela život predoziranjem. Obitelj ubrzo izlazi u javnost sa šokantnim informacijama o Jimu Carreyju, njenom bivšem dečku, kriveći ga za sve što se djevojci dogodilo. Da nisu ostali samo na riječima govori i činjenica da imaju tim odvjetnika kojim sudski gone Carreyja, kojeg indirektno krive za smrt svoje kćeri. Tvrde da se Cathriona odlučila na očajnički čin nakon što joj je on dao kobne tablete i nakon što je od njega dobila spolno prenosivu bolest.

Glumac tvrdi da je nevin. U poruci iz 2013. Cathriona je pisala o vezi s Carreyjem onako kako ju je ona doživljavala. "Nisi razmišljao o stigmi koju ću nositi do kraja života. Nikad se nisi ispričao ili ponudio da pomogneš ili se bar osjetio krivim. Nisi me pitao ni kako se osjećam zbog toga. Još uvijek te volim i mislila sam da si mi onu poruku poslao jer ti je stalo do mene. Namjeravala sam reći odvjetniku da ne želim nastaviti s tužbom, ali onda sam shvatila da su ti tvoji novi odvjetnici savjetovali da mi se javiš. Ti dobro znaš što želim, a to nije tvoj novac. Vjerojatno ćeš i ovu poruku iskoristiti protiv mene. Prenio si mi herpes, želim da se ispričaš zbog toga što ti je stalo. Želim da razumiješ da mi je to uništilo život koliko god se to tebi nevažnim činilo", napisala mu je između ostalog Cathriona.

Dodala je i da ju je upoznao s najgorim stvarima u životu. "Ti si me upoznao s kokainom, prostitukama, psihičkim zlostavljanjem i bolesti. Učinio si mnogo dobrog za mene, ali slomio si me kao osobu. Ostala sam s tobom jer sam te voljela, a ti si mene odbacio nakon što si iskoristio sve odobro što je ostalo u meni", napisala je u poruci. Tugu i pritisak nakon svega, White nažalost nije uspjela izdržati.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danm od 9-20h.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA je udruga koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr