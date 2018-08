Sukob između Angeline Jolie i Brada Pitta dobio je nastavak. Glumica je bivšeg supruga optužila kako već neko vrijeme nije uplatio značajnu dječju alimentaciju.

Glumica Angelina Jolie iznijela je na sudu šokantne optužbe potpomognute dokumentacijom protiv bivšeg supruga glumca Brada Pitta.

43-godišnja glumica tvrdi da Brad ne plaća alimentaciju za njihovih šestero djece, i to već više od godine i pol dana, no TMZ piše kako izvori bliski glumcu kažu da je on Angie isplatio i puno, puno više nego što su se uopće bili dogovorili.

Navodno je riječ o iznosu većem od milijun dolara. Izvor blizak Bradu smatra Angelinine optužbe smiješnima i vjeruje kako će se dokazati da je Brad platio sve što je trebao i da su njezine tvrdnje potpuno lažne.

Izvor blizak glumcu ekskluzivno je za HollywoodLife.com izjavio da je Brad učinio sve kako bi ispunio svoje obveze prema djece, ali da Angie neprestano mijenja pravila.

“Sva ta drama oko razvoda iscrpljujuća je za Brada, kao da svaki dan mora prolaziti kroz neko novo s*anje, nikada kraja tome. U ovom trenutku Bradu je dosta Angelininih igrica i to joj je jasno dao do znanja. Bradu je u interesu postizanje zajedničkog dogovora o skrbništvu, a tek onda završetak braka."

“Brada uopće nije briga za novac. Jedino o čemu se brine i o čemu će se brinuti u cijeloj toj noćnoj mori jest dobrobit djece. Više ni sam nije siguran treba li se smijati svemu ili biti ljut jer ga Angelina pokušava prikazati kao groznog oca, i to samo iz očaja, ili je to sve jadan pokušaj pridobivanja dodatnog publiciteta“, otkrio je izvor.



"Brad je i više nego sretan što plaća alimentaciju svojoj djeci i rado bi to nastavio raditi. Problem je u tome što svaki put kada njihovi odvjetnici pokušaju usuglasiti uvjete plaćanja i kada su na korak do dogovora, Angelina odjednom nešto mijenja. I sve se vraća na početak. Brad zna da će sudac to razumjeti jer je sve jasno kao dan, pa nije ni najmanje zabrinut. On će i dalje biti fokusiran na ono najvažnije, a to su djeca“, zaključio je izvor.



Angelina i Brad rastali su se 2016. godine u nimalo lijepim uvjetima, iznoseći brojne detalje iz privatnog života i o samoj djeci. Nakon što su odvjetnici prozvali Angelinu da sama sebi radi PR iznad interesa djece, bivši supružnici postigli su dogovor da će detalji o razvodu i skrbništvu biti povjerljivi i neće biti poznati javnosti.

S novim optužbama i današnjim razvojem događaja, čini se kako je Angie upravo započela još jedan javni rat s Bradom.

Podsjećamo, par ima šestero djece, uključujući troje posvojenih, starosti od 10 do 17 godina, a Angelina je puno skrbništvo nad djecom zatražila nakon podnošenja zahtjeva za razvod braka.