Nataša Bekvalac i Luka Lazić vjenčali su se prošle godine, a u veljači su dobili kćer Katju. Do incidenta je navodno došlo nakon što je pjevačica u suprugovom mobitelu pronašla poruke od druge žene

Nataša Bekvalac u nedjelju ujutro prijavila se u Hitni centar u Beogradu.

S njom u pratnji bila je sestra Kristina, a jedna od najpoznatijih srpskih pjevačica liječnicima je rekla da ju je pretukao suprug Luka Lazić, piše srpski Blic. Prema ovom tabloidu, incident se dogodio u subotu u njihovom domu na Dedinju, a Nataša supruga nije prijavila na policiju već su to učinili liječnici kad je došla potražiti pomoć.

Srpski mediji pišu da je do ove grozote došlo kad se Luka pijan vratio iz noćnog izlaska i legao u krevet, a nakon što je on zaspao Nataša je uzela njegov mobitel i vidjela poruke od druge žene. Pjevačica je supruga probudila, posvađali su se, došlo je do svađe, pa do fizičkog obračuna.

Par se vjenčao prošle godine, a krajem veljače ove godine pjevačica je rodila kćer Katju.

Srpski Blic sada piše da je Nataša nakon svega odlučila zatražiti rastavu braka.