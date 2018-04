Nakon obiteljskog nasilja koje je doživjela od supruga Luke Lazukića, Nataši Bekvalac podrška kolega stiže sa svih strana.

U noći s petka na subotu Natašu Bekvalac pretukao je suprug Luka Lazukić. Do incidenta je došlo kad se on pijan vratio iz noćnog izlaska, a jedna od najpoznatijih folk-pjevačica u njegovu je mobitelu pronašla poruke od druge žene. Došlo je do svađe pa do fizičkog obračuna, piše srpski Blic. Izvor tvrdi da je Luka u jednom trenutku pobjesnio, pjevačicu šakama udarao po ranama od carskog reza i vukao je po stanu.

''Zbilja je strašno to što se dogodilo'', govori izvor.

Nataša se o incidentu nije oglasila, a kad se u subotu ujutro došla prijaviti u Hitni centar, uz nju je bila njezina sestra Kristina koja također za medije ne želi ništa komentirati.

O spomenutom skandalu bruji cijela Srbija, a vezano za to na društvenim mrežama oglasili su se i brojni Natašini kolege te zaključili da Luku svakako treba kazniti. Podrška pjevačici stiže sa svih strana.

Poslije svega spomenutog Nataša je odlučila okončati i treći brak. Od subote ne izlazi iz stana, a njezin suprug bio je na razgovoru u policiji te mu je izrečena zabrana prilaska pjevačici.

Nataša i Luka vjenčali su se prošle godine, a krajem veljače ove godine pjevačica je rodila kćer Katju.