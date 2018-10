Prva dama SAD-a Melania Trump ponovno će podignuti veliku prašinu intervjuom za ABC News.

Otkad je postala Prva američka dama, o Melaniji Trump se ne prestaje pričati i pisati.

48-godišnja bivša manekenka te supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa, Slovenka Melania, već je najavom svog intervjua za ABC News podignula veliku prašinu u javnosti, a on će u cijelosti biti emitiran u petak, 12. listopada.

U njemu će Prva dama otkriti više o braku s 24 godine starijim suprugom, njegovoj navodnoj prevari, ženama koje su ga javno optužile za seksualno zlostavljanje, ali i što misli o razno raznim medijskim napisima na svoj račun. U najavi ABC televizije naglašeno je kako u razgovoru nije bilo nikakvih zabranjenih pitanja, a intervju je snimljen prošloga tjedna tijekom njezinog posjeta Keniji.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal.



“I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells @ABC. https://t.co/OOgMMa9iG9 pic.twitter.com/wqm9ydOxId