Lana Jurčević opet je objavila seksi fotografiju na koju su se zakačili i neki nepristojni komentari.

Lana Jurčević izgleda sjajno, tu nema spora. Ipak, biti žena ponekad zna biti i mamac za neprimjerene komentare. Tako se dogodilo i sada kada je Lana objavila fotografiju u badiću.

Komentari su prštali sa svih strana, no onda se našao i onaj ''Je**o bi te''. Uz taj hrpa je komentara kako pjevačica izgleda seksi, poput fotomodela i kako je najljepša, no pjevačica na komentare ne odgovora.

U moru komentara našao se i jedan romantičan, i to od istog onog koji je neki dan Maji Šuput nudio brak i potomstvo.

''Kada bih te opisivao nekom drugom, teško da bi on shvatio i uvidio kolikom ljepotom ustvari ti zračiš. Ta predivna kosa tvoja koja je nekako najljepša dok ju povjetarac nosi, te okice najdivnije koje kad bi me ugledale ujutro pri buđenju bih se osjećao kao najsretnija osoba na svijetu, to lice koje ne mora biti zaštitno nikakvog proizvoda ili časopisa da bi se meni svidjelo, taj osmijeh kojim osvajaš mnoga srca, a posebno moje. Ta vedrina kojom ti zračiš i činiš da se osobe pored tebe osjećaju posebno, usrećuješ mnoge, a posebno bi mene. Lijepo je što postojiš i što si se rodila u vrijeme kad i ja, da ti se mogu diviti, da mi samim svojim postojanjem uljepšaš dan, večer, život…'', napisao je gospodin koji očito ljubavne poruke šalje brojnim pjevačicama.