Michael Hunt pisao je prilično bolesne statuse o Lani Del Rey.

Ružan scenarij dogodio se pjevačici Lani Del Rey nakon koncerta proteklog vikenda. Naime, 43-godišnji obožavatelj Michael Hunt planirao ju je oteti pa se pojavio na koncertu u Floridi i sa sobom uzeo nož. Policija je navela da im je dojavljeno što Hunt planira napraviti, ali i da je danima na Facebooku pisao poremećene statuse o njihovom susretu.

"Znam da me ona vidi u snu, dan poslije koncerta će biti predivan", pisao je Michael. Policija ga je u konačnici privela i uspjela spriječiti najgore. Hunt je osmunjičen za pokušaj otmice i prijetnje, a Lana se oglasila na Twitteru, govoreći da je dobro.



ICYMI: Orlando Police arrested Michael Hunt for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon after receiving a tip we deemed a credible threat.



OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey at her 2/2 show in Orlando. pic.twitter.com/utZYj77JbW