Dobra knjiga je uvijek dobar izbor.

Dok se privikavamo na novu akademsku godinu, novi ili stari posao nakon dugog i vrućeg ljeta potrebno je pronaći trenutak u kojem možemo odlutati u neki drugi svijet. Dobra knjiga je u tom slučaju dobar izbor. Na svu sreću svaki tjedan imamo nove prijedloge za vas i obećavamo vam da izdvajamo samo one najbolje. Tako smo vam i ovog puta izdvojili tri nova kriminalistička romana koja nećete moći ispustiti iz ruku sve do posljednjeg slova.

Izgubljeni Caravaggio – Daniel Silva

Spisatelj Daniel Silva se ovoga puta, u četrnaestom nastavku serijala o Gabrielu Allonu, zaista potrudio da čitatelji ne žele ispustiti knjigu iz ruku. Neki Silvu smatraju najboljim živućim piscem trilera, a „Izgubljeni Caravaggio“ se bez daljnjeg može staviti na vrh njegova stvaralaštva. I u ovom djelu Gabriel Allon dobiva zadatak riješiti strašno ubojstvo špijuna koji je ilegalno trgovao ukradenim umjetninama. Istraga ga vodi kroz dalek put diljem Europe te na kraju završi u Austriji kod male banke gdje se skriva opasan čovjek s krvavo stečenim bogatstvom jednog od najokrutnijih svjetskih diktatora.

Dar - Louise Jensen

U ovom slučaju je riječ o psihološkom trileru koji bi vas mogao koštati živaca, ali ga svejedno nećete ispustiti iz ruku dok ne saznate kako je umrla darivateljica srca Callie. Naime, mlada Jenna je dobila još jednu priliku za život zbog Callie. Zahvalna za dobrodušni dar Jenna se zbliži s Callienom obitelji, međutim uskoro shvaća da ta obitelj skriva nešto. Primjećuje da nešto nije ispravno s pričom o njezinoj sestri. Navodno živi u inozemstvu otkako je Callie umrla, ali nešto nije u redu s cijelom pričom. Upoznavanje s Nathanom, dečkom pokojne djevojke dolazi do čudnovate spoznaje. Jenna uviđa da Callie nije umrla nesretnim slučajem.

Ali kako je onda umrla?

Najdraže moje – Gabriel Tallent

Djevojka koju zovu Turtle živi u svom čudesnom i čarobnom svijetu, a Gabriel Tallent nam je njen život prenio kroz emotivnu priču pod naslovom „Najdraže moje“. Tallent ima jednu vrlo snažnu vrlinu, a to je njegov talent pisanja. Inače ga se zna kao tihog čovjeka sve do trenutka dok se ne dočepa tipkovnice. „Najdraže moje“ je njegov prvi roman kojim prenosi šokantnu priču o četrnaestogodišnjoj Turtle koja živi s ocem. Odnos im je kompliciran, a to je pretežito zbog činjenice da ju otac zlostavlja. Ovaj roman budi kod čitatelja podvojene osjećaje. Neki smatraju da je remek-djelo, dok drugi nisu mogli podnijeti emociju ovog trilera. Koje god vaše iskustvo bilo, garantiramo vam da knjigu nećete ispustiti do posljednjeg slova.