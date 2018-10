Opsjednuti psi, Hitler i Eva Braun i židovska obitelj iz susjedstva, pričajući motori i orangutani… Sve su to „ideje“ za koje je netko, zbog razloga koje nikada nećemo doznati, pomislio da bi savršeno funkcionirale na malom ekranu.

Bizarni zapleti, jeftini kostimi, suludi dijalozi i loša gluma odlike su nekih od najgorih televizijskih sitcomova ikada snimljenih. Srećom, većina ovakvih televizijskih bizarluka nikada nije doživjela više od jedne epizode.

U nastavku vam donosimo listu pet televizijskih serija koje nikada nećete gledati:

5. „Heat Vision and Jack“ (1999.)

Ništa ne svjedoči koliko je težak put do slave poput zaboravljenog sitcoma „Heat Vision and Jack“, u kojem su u ranoj fazi karijere glumili danas megapopularni Jack Black i Owen Wilson.

Jack Black glumi bivšeg astronauta, koji nakon udara solarne energije dobije supermoći, a Owen Wilson posuđuje glas njegovu pričajućem motoru (da, dobro ste pročitali).

Ovaj vrhunac trasha, koji je s vremenom dosegnuo kultni status, režirao je Ben Stiller, a srećom nikada nije stigao dalje od pilot-epizode.

4. „Mr. Smith“ (1983.)

Mnoge televizijski klasici inspiraciju su pronašli u svijetu visoke politike. Britanski „Državnik novog kova“ i „Da, ministre“ godinama su zabavljali publiku diljem svijeta, dok HBO-ova „Potpredsjednica“ („Veep“) s Juliom Louis Dreyfus u naslovnoj ulozi danas redovito odnosi sve prestižne televizijske nagrade.

Ipak, postoje i nešto manje uspješni pokušaju političkog humora, među kojima prvo mjesto svakako zauzima sitcom NBC-a, „Mr. Smith“.

Televizijske glavešine zbog nekog su razloga odlučile dati šansu seriji čiji je glavni lik oranguntan „Cha Cha“, koji postaje politički savjetnik u Washingtonu. Zarobljen u istraživačkoj ustanovi, orangutan Cha Cha nakon što popije eksperimentalni pripravak, dobiva IQ 256 i mogućnost govora.

Sigurno smo kako mnogi od vas misle da bi posao političara mogli obavljati majmuni, no vjerujemo kako ćete se složiti da je ovo ipak mrvicu previše.



3. „Poochinski“ (1990.)

Bezbroj je serija snimljeno o policajcima i njihovim četveronožnim lajavim partnerima, no nijedna nije toliko besmislena kao „Poochinski“.

U ovom suludom pokušaju humoristične serije okorjeli detektiv kojeg tumači Peter Boyle (Raymondov otac iz „Svi vole Raymonda“) umire na zadatku, nakon čega njegova duša odluči zaposjesti tijelo jednog buldoga.

Kao da sama radnja nije dovoljno bizarna, psa Poochinskog na malim je ekranima glumila krajnje neprirodna lutka mrtvih očiju koja nikako nije mogla svladati osnove sinkronizacije.

Televizijska kuća FOX pilot-epizodu Poochinskog emitirala je na ljeto 1990. godine, no srećom nastavak nikad nije snimljen.

2. „A Dog's Life“ ( 1979.)

Poochinski nije jedini debakl s naše liste u čijim su glavnim ulogama životinje koje govore. U lipnju 1979. godine američka televizijska kuća ABC emitirala je pilot-epizodu serije „Pasji život“. Ne, nije riječ o teškoj egzistencijalnoj drami, već o priglupom sitcomu u kojem su glavni likovi psi koje tumače glumci u jeftinim psećim kostimima.

Zanimljivo, jedan je od kreatora ovog prvoklasnog trasha Norman Lear, inače Emmyjem nagrađeni producent zaslužan za serije „All in the Family“, „Sanford and Son“ i „The Jeffersons“.

Ljudi u psećim kostimima tako su očito trebali dubinski istražiti komplicirane teme obitelji, rase i socijalne nejednakosti.

Tko je i zašto odobrio ovaj neukus čija je prva scena glazbena točka četvero ljudi u psećim kostimima, nikada nam neće biti jasno

1. „Heil, Honey, I'm Home“ (1990.)

Mnogi misle da nema zabranjenih tema kad je riječ o komediji. Ipak, prilično smo sigurni kako oni koji tako misle nikada nisu pogledali pilot-epizodu britanske humoristične serije „Heil Honey, I'm Home“.

Sitcom kratkog daha prikazivao je Hitlera i Evu Braun kao supružnike koji 1937. žive u Berlinu, kad se u njihovo susjedstvo doseljava židovski par.

Iako je ideja bila parodirati „nevine“ američke sitcomove 60-ih godina, neviđena salva kritika natjerala je britansku TV kuću Galaxy da seriju ekspresno povuče s programa iako je planirano prikazivanje 11 epizoda.

Potpuno zasluženo, ova serija nosi titulu „najneukusnijeg sitcoma u povijesti“, a dio možete pogledati ovdje.