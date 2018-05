O kostimu Katy Perry na Met Gali 2018. sigurno će se još dugo pričati.

Pored Rihanne, Jennifer Lopez, Selene Gomez i brojnih drugih poznatih dama, na Met Gali u New Yorku u ponedjeljak pojavila se i Katy Perry, koja nikako nije mogla proči neprimijećeno. Naime, glumica je na leđima nosila velika anđeoska krila koja su zauzimala poprično mjesta oko nje, a i ostavljala je dojam kao da joj ih baš i nije bilo jednostavno nositi.

Katy Perry can hit me with her angel wing any day #metgala pic.twitter.com/2KXOvTR3Vb