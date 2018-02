Karen McDougal tvrdi da je bila u vezi s Trumpom skoro godinu dana. Pojavila se njezina priča nakon što je u javnost izašla i porno-zvijezda Stormy Daniels.

Donald Trump nikako na zelenu granu sa svojim ljubavnim partnericama. Nakon što se pomalo stišala bura oko porno zvijezde Stormy Daniels, kojoj je navodno platio pozamašnu svotu novca da ne priča o njihovoj vezi, sada se pojavila još jedna žena koja tvrdi da je bila u vezi s Trumpom.

Playboyeva zečica Karen McDougal tvrdi da je skoro godinu dana bila s Trumpom u vezi te sada želi podijeliti detalje tog odnosa. Dodala je i kako je on pokušao kupiti njenu šutnju. Veliku priču o njihovoj aferi donio je New Yorker, navodeći kako su se Trump i Karen upoznali 2006. na zabavi koju je tada priredio Hugh Hefner u Playboyevoj vili. Ona je za vrijeme njihovog viđanja vodila dnevnik u koji je zapisivala detalje njihovog odnosa.

U to vrijemeMelania Trump bila je tek rodila njihovog sina Barona, u vrijeme afere imao je tek tri mjeseca. Iste večeri kad su se upoznali, završili su u krevetu, nakon čega joj je Donald ponudio novac. Ona ga nije uzela, rekavši da je s njim spavala jer joj se svidio. Trump joj je navodno na to rekao da je posebna.

Tvrdi da je s njim nakon toga bila u vezi deset mjeseci te je potpisala ugovor o tajnosti, kao i dobila 150 tisuća dolara za šutnju. Viđali su se, tvrdi McDougal, kad god bi Trump bio u Los Angelesu. Na cijelu priču je reagirao i sam američki predsjednik, govoreći putem svog glasnogovornika da se radi o izmišljotini te da nikad nije bio u vezi s Karen.

Fox News navodi kako je osnova cijele priče u dokumentima koje je McDougal pisala dok je imala navodnu aferu s Trumpom. Mnogi su čitatelji dobili dojam da se radi o papirima koje je Karen pisala 2006., no to se zapravo nije dogodilo. Napisala ih je, navodi Fox, 2016. godine, čak deset godina poslije afere, i to prema sjećanjima koje je imala. Tvrde i da je Karen sve napisala kako bi priču pokušala prodati tabloidu National Enquirer u vrijeme kad je Trump bio u kampanji, no oni priču nisu kupili jer nije imala konkretnijih dokaza za svoje tvrdnje. Ipak, priču je odlučila napisati, a i navodno prodati ovih dana, a sve na nagovor bliskih ljudi, koji su joj savjetovali da na taj način zaradi novac.