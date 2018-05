Adnan Avdić, kandidat showa ''Ženim sina?'', svoje je djevojke odveo na izlet u toplice, a jedna od njih prisutnima je priredila pravi show. Maja, koja se bavila striptizom, zaplesala im je u jacuzziju.

U prethodnoj epizodi showa ''Ženim sina?'' kandidati su svoje djevojke odveli na izlet.

Adnan Avdić odlučio se na varijantu odlaska u toplice, gdje je kandidatkinja Tamara pokušala iskoristiti situaciju kada je ostala nasamo s Adnanom, no druga je djevojka već ranije privukla pažnju svih prisutnih. Riječ je, naravno, o Maji za koju se saznalo da se bavila striptizom, što je najviše šokiralo Adnanovu majku Merimu, koja je bila vidno potresena kada je čula tu informaciju. No Merima je također zaključila i da je to Majin izbor te da u životu ima pravo raditi što želi.

A kako su s tom informacijom već svi bili upoznati, na izletu u toplicama Merima je zamolila Maju da malo zapleše u jacuzziju. Kako je to izgledalo i kako su reagirale druge djevojke, pogledajte u našem videu.

