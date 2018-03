Možete li vjerovati da je zapravo u pitanju krhka plavuša? Jedna od najpoznatijih dama Hollywooda?

Nikad ne biste pogodili koja glumica se nalazi na ovoj fotografiji! Radi se, vjerovali li ne, o Renee Zellweger.Krhka plavuša fotografirana je na setu filma "Judy" u kojem će utjeloviti Judy Garland. Biografski film bit će, ne sumnjamo, sjajan. Poznati su glumački kapaciteti Renee Zellweger, a sada je očita i njezina sposobnost transformacije.

Film prati posljednju godinu života legendarne Judy. Naime, 1968. Judy je stigla u London kako bi nastupila na rasprodanim showevima u noćnom klubu "The Talk of the Town". Sljedeće godine je preminula uslijed slučajnog predoziranja. Imala je 47 godina. Datum izlaska filma nije još poznat.