Hannah Spearritt bila je dio hit benda S Club 7. Unatoč karijeri, nikad se nije osjećala samopouzdano do kraja pa se podvrgla povećanju grudi.

Sjećate se pjevačice Hannah Spearritt? Članica benda S Club 7, s kojim je do 2004. godine prodala više od 17 milijuna ploča, ostala je uspješna i nakon raspada grupe. Pojavljivala se u televizijskim emisijama i serijama, no nečim nikad nije bila zadovoljna. Imala je pomalo dječački imidž i izgled, a sve je odlučila promijeniti 2013. godine. Tada 32-godišnja Hannah odlučila se podvrgnuti operaciji i povećati tako grudi. Potom se uskoro bend okupio ponovno, a pjevačica nije htjela pričati o očitom povećanju grudi. Nije ih povećala previše, s B košarice na C košaricu, no budući da je sitna i niska, svi su promjenu uočili.

No, iza glamurozne transformacije krila se iznimno dramatična priča koja je trajala četiri godine i tijekom koje je pjevačici stalno bilo jako loše. Sve to događalo se dok se 2016. godine nije podvrgla operaciji i izvadila implantante. Sada pokušava upozoriti žene na ono što može poći po zlu. "Moju operaciju izveo je vrhunski kirurg. Platila sam je jako puno", priča početak svoje priče Hannah. Nije prošlo ni punih šest mjeseci, a zdravlje joj je naglo počelo propadati. "Kosa mi je počela ispadati u grumenima. Počela sam sve više i više vremena spavati. Čak i do 22 sata dnevno. Nisam se mogla ustajati iz kreveta, mišići su me jako boljeli. Gubila sam ravnotežu, stalno mi je bilo jako hladno, a mozak mi je bio u nekakvoj magli, nisam ništa mogla zapamtiti", priča pjevačica.

Nakon jedne vožnje biciklom, trebala joj je hitna pomoć, i tada je njezin partner Adam Thomas počeo forsirati svoju djevojku da potraži liječničku pomoć. "Liječnik mi je rekao da sam depresivna i dao mi je veliku dozu Prozaca". No, to nije bilo to, bilo joj je sve lošije. Potom joj je drugi liječnik pripisao tablete koje inače piju epileptičari, a dodao je i lijekove za tjeskobu. No, nije joj bilo bolje. Fizički se nije osjećala bolje i ubrzo je posjetila gastroenterologa, imunologa i endokrinologa - koji nisu otkrili ništa. Sve je bilo u redu. "Osjećala sam se kao da me nitko ne sluša. Imala sam osjećaj da umirem", prisjeća se Hannah. Uza sve lijekove, osjećala se samo još gore. Tu je uskočio njezin suprug, rekavši da je njezino zdravlje propalo otkako je povećala grudi. Ubrzo je čula za bolest implatanta, koju neki liječnici priznaju i tvrde da do nje dolazi kao posljedica ubacivanja silikona. Dotad je već Hannah potrošila 100 tisuća funti na liječničke troškove. Bolest implantanta, tvrdi liječnik Edward Melmed iz Dallasa, dovodi do simptoma kao što su opadanje kose, kronični umor, jaka bol mišića, kognitivni poremećaji.

Shvativši da je u tome problem, Hannah se naručila za uklanjanje implantata. Čim se probudila iz anestezije, osjećala se bolje. "Odmah sam se osjećala 60 posto bolje. Tijelo mi je opet imalo normalnu temperaturu, groznice više nisam imala, nisam bila tako umorna i nervozna. Energija mi se vratila", tvrdi pjevačica. Imunitet kod nekih žena jednostavno ne prihvaća silikon. Shvaća ga kao strano tijelo u organizmu te se previše bori protiv njega, proizvodeći antitijela. Organizam se ponaša kao u bolesti. Na kraju svega, Hannah se vratila poslu i svom normalnom životu, a period od proteklih par godina želi zaboraviti. "Nisu mi ni pristajali. Bile su čudne i oteknute. Predivno je biti ponovno normalna. Volim svoja ravna prsa", zaključila je Hannah.