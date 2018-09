Osim krstarenja oko svijeta, Hrvati dubljeg džepa već sada uplaćuju "first minute" aranžmane za skijanja.

Sigurno ste barem jednom u životu sanjali o putu oko svijeta.

Neki naši sunarodnjaci, dakako oni dubljeg džepa, taj će si san i ostvariti početkom iduće godine. Cijena putovanja dugog 117 dana za dvije osobe doseže vrtoglavih 300 tisuća kuna.

Velika svjetska brodska kompanija prošle je godine počela najavljivati put oko svijeta kruzerom. Putovanje traje 4 mjeseca, a aranžmani su rasprodani u samo mjesec dana. A među putnicima koji će si ispuniti snove i uživati u luksuzu, ima i Hrvata:

"To je brod koji prima oko 3500 putnika, ima oko 1300 kabina i preko 1500 članova posade. U 30-ak dana kompletno krstarenje je rasprodano", otkrio je Igor Odak iz prodaje i marketinga.

"Putovanje oko svijeta počinje u Genovi, nakon čega luksuzni brod kreće prema zapadnom dijelu Mediterana pa preko Španjolske, Francuske, Kanara dolazi na Atlantski ocean. Zatim se spušta prema sjevernom dijelu Južne Amerike, prolazi kroz Panamski kanal, diže se sjeverno uz istočnu obalu srednje i sjeverne Amerike do San Francisca, zatim zaokreće prema Havajima i spušta se prema otočju Tihog oceana, francuska polnezija i navedeno otočje u tom području, prema Novom Zelandu, Australiji, diže se prema Singapuru, Indoneziji Maleziji, UAE kroz Sueski kanal ponovo do Mediterana."

Početna cijena putovanja oko svijeta na luksuznom brodu je stotinjak tisuća kuna. Ovisno o razini luksuza, lako se može i udvostručiti.

"To je potpuni all inclusive, krstarenje, vaša kabina, all inclusive paket pića tijekom obroka u brodskim restoranima ili u barovima, korištenje brodske praonice, korištenje svih zabavnih sadržaja na brodu: kina, kazališta, teretane, zabavnih sadržaja na zadnjoj palubi broda gdje su bazen, jacuzzi, sportski tereni, staza za trčanje i slično."

"Dodatno što se naplaćuje na brodu tijekom krstarenja ako stranke i putnici to žele to je internet na brodu i dodatno se naplaćuju sadržaji i proizvodi koje možete kupiti u brodskim dućanima koji se nalaze uzduž cijele šeste, sedme, osme palube gdje uistinu imate na raspolaganju - sve od parfumerija, draguljarnica, dućana s robom i slično."

Osim krstarenja oko svijeta, Hrvati dubljeg džepa već sada uplaćuju "first minute" aranžmane za skijanja, ali i putovanja na daleke i egzotične destinacije, poput Maldiva, koja mogu stajati od 20 pa sve do 150 tisuća kuna.

Lijepo je znati i da u moru atraktivnih destinacija za odmor, vrlo visoko kotiraju i neki hrvatski turistički dragulji. "Jedna fantastična i odlična informacija je ta da je Dubrovnik već treću godinu zaredom ove godine proglašen kao najbolja destinacija na Mediteranu od strane putnika sa brodova za kružna putovanja", zaključio je Igor.

I dok neke muče slatke brige i razmišljaju o tome na koju stranu svijeta otputovati, većini će uglavnom ovakva putovanja ostati tek nedosanjani.

