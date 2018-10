Slavni The Rock redovito vježba već godinama, no posljednjih tjedana bio je posebno discipliniran zbog uloge.

Poznati glumac podignuo je temperaturu na Instagramu.

Radi se o Dwayneu "The Rocku" Johnsonu, koji ima 46 godina, no njegovo tijelo to ničime ne odaje. To može zahvaliti velikoj disciplini kada su u pitanju treninzi i kvalitetna prehrana koja traje već godinama.

A glumac je posljednjih 18 tjedana bio još discipliniraniji nego inače i to sve za potrebe snimanja spin-offa slavne franšize "Brzi i žestoki" pod nazivom "Hobbs & Shaw".

The Rock se rezultatom pohvalio na Instagramu, gdje je otkrio da sada teži 118 kilograma. Na fotografiji bez majice glumac je otkrio i brojne tetovaže, a zahvalio je treneru te brojnim obožavateljima diljem svijeta na potpori.

The Rock je jedna od rijetkih zvijezda čijem se izgledu dive i muškarci i žene, no u njegovim mišićima uživa samo jedna dama, njegova dugogodišnja djevojka Lauren Hashian.

Ljepoticu je snagator upoznao još 2006. godine, no ljubav je planula godinu dana kasnije nakon što se razveo od prve supruge Dany Garcije, s kojom ima kćer Simone. U vezi s Lauren glumac je dobio još dvije kćeri, Jasmine i Giu.