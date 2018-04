Do sukoba Nataše Bekvalac i njezina supruga Luke Lazukića došlo je proteklog vikenda, a pjevačica je, iako o svemu za medije još ne želi govoriti, zatražila rastavu braka.

I dok Nataša Bekvalac šuti o incidentu tijekom kojeg je, kako tvrdi, pretrpjela nasilje od strane supruga Luke Lazukića tijekom proteklog vikenda, njezin je otac o svemu odlučio progovoriti za srpske medije.

''Modrice će proći, ali rane na duši nikad. Živjeti i gledati sada Natašu do čega ju je jedan monstrum doveo, to je zaista jako teško. Emocije su uključene i rade. Ja to teško podnosim, a zamislite kako je njoj. Nataša je u tog čovjeka zaista bila zaljubljena. Pored sve te ljubavi i lijepog čovjeka pored sebe nije čula ni sestre, ni nas roditelje. Nije mogla ni zamisliti da bi se netko iz princa pretvorio u zvijer. Ona je srcem ušla u tu vezu'', u suzama je ispričao otac pjevačice, a prenosi srpski Blic.

Dodao je da je Nataša njegovo ponašanje trpjela kako ne bi bilo da se i treći put razvodi. No, kaže Natašin otac Dragoljub, ovaj zadnji incident ipak je bio kap koja je prelila čašu.

''Nataša je nježna, lijepa, uvijek vesela i nasmijana osoba, a kad sam je vidio bez osmijeha i izudaranu, to nikome ne bih poželio, to je bio prizor strave i užasa'', istaknuo je Dragoljub.

Do sukoba između jedne od najpoznatijih folk-pjevačica i njezina supruga došlo je u noći s petka na subotu prošli tjedan. Par se vjenčao lani, a u veljači ove godine dobili su kćer Katju. Nataša je zatražila hitan razvod braka, a od Lazukića ne želi nikakav novac, samo skrbništvo nad kćeri.