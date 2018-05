Davida Beckhama svi su pohvalili zbog modne kombinacije na koju se odlučio za kraljevsko vjenčanje, ali fanovima se nije svidjelo njegovo nepristojno ponašanje u crkvi

David i Victoria Beckham imali su tu privilegiju da su bili jedni od uzvanika na kraljevskom vjenčanju princa Harryja i Meghan u subotu u Windsoru. I dok su svi pohvalili njegovu odjevnu kombinaciju za ovu prigodu, njegovim fanovima nije se svidjelo ono što je radio u crkvi, a što su kamere snimile.

Video možete pogledati OVDJE.

Highlight so far... David Beckham chewing gum in the Chapel like it’s a football dugout. #royalwedding #DavidBeckham pic.twitter.com/pUlzrWJH6A