Bivša partnerica Roba Kardashiana sklona je odlasku pod nož

Blac Chyna opet provocira. Bivša partnerica Roba Kardashiana s kojim ima i dijete, ovaj je put u bikiniju pokazala svu svoju raskoš. Poznata starleta snimala je reklamu za piće, a mrežasti bikini jedva da je pokrio sve njezine atribute.

Starleta izgleda bujnije no ikad jer je u stražnjicu ugradila implantante. Tako se barem priča, no bujna ljepotica to nikada nije priznala.

Estetski kirurzi tvrde da se ovakav rezultat ne može dobiti treniranjem već da je očito da je starleta otišla pod nož.