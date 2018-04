Beyonce je drugi vikend za redom nastupila na Coachelli.

Beyonce je još jednom dovela sestru Solange na pozornicu Coachelle, i to tijekom proteklog vikenda.

No ovoga puta nije sve prošlo tako glatko. Naime, sestre su doživjele manju nezgodu dok su plesale. Nakon što je Beyonce pokušala zagrliti Solange, obje su izgubile ravnotežu i završile na podu. No duo se na nogama našao brzinom munje, pa su nastup do kraja odradile nasmiješene i kao da se baš ništa nije dogodilo.

Kao i prvi put, i sada su joj se na pozornici pridružile Michelle Williams i Kelly Rowland, bivše članice nekad omiljenog benda Destiny's Child.