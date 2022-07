Film "Kum" redatelja Francisa Forda Copolle iz 1972. godine slovi kao jedan od najboljih svih vremena, a smrt jednog od njegovih glumaca Jamesa Caana mnoge je rastužila.

Smrt 82-godišnjeg glumca Jamesa Caana čiji je život obilježila uloga Sonnyja Corleona u kultnom klasiku "Kum" rastužila je njegove obožavatelje, ali i kolege koji su s njim glumili u tom po mnogima najboljem filmu svih vremena.

Kultni klasik snimljen je prije točno 50 godina, sada već pomalo davne 1972. godine, a neke od njegovih zvijezda ostvarile su zavidne glumačke karijere i uspjehe.

Osim Caana, u "Kumu" su glavne uloge odigrali Marlon Brando, Diane Keaton i Al Pacino. Temeljen na istoimenom romanu Marija Puza, radnja se temelji na priči o moćnoj talijanskoj mafijaškoj obitelji - Corleone. Neki ga smatraju jednim od najboljih filmova svih vremena, ali neko je vrijeme držao rekord film s najvećom zaradom u povijesti, koja je iznosila između 250 i 291 milijun dolara.

Glavne uloge u prvom nastavku odigrali su legendarni Marlon i Al, iako nisu bili prvi odabir. Danas je teško i zamisliti da bi netko drugi mogao odigrati mafijaškog bossa u tom filmu, no iz studija Paramount nisu u početku htjeli da ga odglumi Marlon.

U konkurenciji je najviše šanse imao Sir Laurence Oliver, no redatalje Francis Ford Coppola je na kraju na prevaru snimio nekoliko scena s Brandom koje su na kraju oduševile cijelu produkciju filma. Ni Pacino nije bio prva ideja za Michaela Corleonea jer su htjeli Roberta Redforda, Jacka Nicholsona ili Dustina Hoffmana, no Pacino je svojom pojavom odnio pobjedu i dobio ulogu.

Marlon se nikada nije previše trudio naučiti scenarij te je često improvizirao na setu prvog nastavka "Kuma", što je jako nerviralo producente. Za tu ulogu dobio je i Oscara, no odbio ga je primiti te je ušao u povijest te prestižne filmske nagrade.

Tijekom godina se više puta ženio i dobio je 11-ero djece, od kojih je troje bilo posvojeno. Oženio se britanskom glumicom Annom Kashfi 1957. godine, no razveli su se dvije godine kasnije. Zatim se 1960. godine vjenčao s filmskom zvijezdom Movitom Castanedom, no razišli su se 1968. godine, a s francuskom zvijezdom Taritom Teri'ipaiom u braku je bio od 1962. do 1972. Imao je i aferu s Marilyn Monroe, a kasnije je priznao kako su zapravo imali dugogodišnju tajnu vezu, a kratko su ga povezivali s glumicom Ritom Moreno 1954. godine.

Marlon je bio poznat po temperamentu te su ga u brojnim prilikama optuživali za nepristojno ponašanje na setu. Godine 1973. fotografu je slomio čeljust, a izvansudskom nagodbom paparazzima je bio prisiljen platiti 40.000 dolara. Preminuo je 2004. godine u dobi od 80 godina, u vrijeme kada je bolovao od raka jetre, a naposljetku je preminuo od posljedica respiratornog zatajenja uzrokovanog plućnom fibrozom s kongestivnim zatajenjem srca.

Pacino je nakon "Kuma" ostvario niz drugih uspješnih uloga u filmovima kao što su "Serpico", "Pasje popodne","Lice s ožiljkom", "Tracy, Frankie i Johnny", "Oceanovih 13", "Insomnia", "Irac" i drugima, a glumom se aktivno bavi i danas pa je tako jedan od posljednjih filmova koje je snimio "House of Gucci".

Nikada nije bio oženjen, ali ima troje djece. Dobio je kćer po imenu Julie Marie 1989. s učiteljicom glume Jane Tarranta, kao i blizance Antona Jamesa i Oliviju Rose s glumicom Beverly D'Angelo. Bio je u vezi i s argentinskom glumicom Lucilom Polak od 2008. do 2018., a povezivali su ga i kolegicom Diane Keaton koja je također glumila u "Kumu".

Diane je glumila suprugu Michaela Corleona Kay Adams, a upravo je to označilo uspon njezine karijere. Glumila je u nekoliko filmova Woodyja Allena, povijesnim dramama i komedijama uz bok nekih od najpoznatijih glumaca poput Jacka Nicholsona, Roberta De Nira, Susan Sarandon i Robina Williamsa.

Za Oscara je bila četiri puta nominirana za Oscara, a osvojila je dva, kao i dvije nominacije za Emmy te devet nominacija za Zlatni globus, a dvije je dvije osvojila.

Imala je i kratku pjevačku karijeru, a okušala se i kao redateljica. Bavila se i fotografijom, kratko je radila kao fotografkinja za Rolling Stone.

Tijekom godina bila je romantično povezana s mnogim poznatim zvijezdama, uključujući Allena, Beattyja i Pacina. Nikada se nije udavala i ima dvoje posvojene djece - kćer po imenu Dexter White i sina po imenu Duke Keaton.

