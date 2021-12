Nelly Furtado u javnosti se posljednji put pojavila 2017. godine i danas više nitko ne zna ni kako točno izgleda.

Pjevačica Nelly Furtado žarila je i palila svjetskom glazbenom scenom ranih 2000-ih kada je snimila i neke od svojih najvećih hitova koji se i danas emitiraju na radijskim postajama i televizijama, poput singlova "I'm Like A Bird", "Promiscuous" i "Maneater".

Nelly je na vrhu top ljestvica provela više od pet godina, obarajući rekorde i osvajajući nagrade, no nakon toga praktički je nestala preko noći i svi se pitaju što joj se dogodilo.

Nelly je odluku o povlačenju iz javnosti i svijeta glazbe donijela 2006. godina kada je doživjela živčani slom usred jednog nastupa.

"Imala sam živčani slom na pozornici. Bila sam na turneji Loose i moja kći je bila sa mnom. Bila sam mama i pjevačica na putu i to me iscrpilo. Jedne sam večeri izašla na pozornicu i odjednom sam shvatila koliko sam pod stresom. Zapravo sam plakala tijekom prve dvije pjesme. Nakon toga sam uzela pauzu od glazbe i otišla kući. Shvatila sam tada da sam kod kuće i da imam obitelj, te da je to ono što sam tražila", izjavila je Nelly za Daily Mail 2017. godine kada se posljednji put pojavila u javnosti.

Zaključila je da je vrhnunac slave dosegla toliko brzo da to jednostavno nije mogla podnijeti.

“Bilo je previše prerano. Nakon dvije godine intenzivnih turneja i partijanja, provodila sam sate u svom domu u Los Angelesu samo zureći u pod. Osjećao sam se kao prevarantica, vjerujući da me ljudi vole zbog mog imidža, a ne zbog glazbe", priznala je pjevačica.

2009. godine objavila je album na španjolskom jeziku pod nazivom "Mi Plan", a 2012. svoj drugi album "The Spirit Indestructible" nakon čega je napravila petogodišnju stanku.

Tih pet godina provela je putujući i bavila se dobrotvornim radom i surađivala s neprofitno organizacijom Save The Children.

Godine 2017. izdala je samostalni album "The Ride" pod vlastitom izdavačkom kućom, a koji je u prvih tjedan dana bio prodan u samo 1814 primjeraka. Nakon toga postojala je mala vjerojatno da će se Nelly ikada vratiti mainstream glazbi.

Umjestno toga odlučila je pokrenuti vlastitu izdavačku kuću i danas se procjenjuje da njezina neto vrijednost iznosi oko 35 milijuna američkih dolara.

Nelly se 2008. godine udala za tonskog inženjera Demacia Castellona no par se razveo osam godina kasnije, a iz prethodne veze ima jednu kćer, Nevis Chetan, rođenu 2003. godine.

Danas se točno ne zna kako pjevačica izgleda jer se u javnosti nije pojavila posljednje četiri godine, a svoj profil na Instagramu koristi samo za promociju svog ponovnog izdanja albuma "Woah, Nelly".

