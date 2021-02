Serija "U sedmom nebu" u devedesetima je bila jako popularna, a u njoj se proslavila supruga pjevača Justina Timberlakea, glumica Jessica Biel.

Serija "U sedmom nebu" počela se prikazivati u kolovozu 1996. godine i brzo je stekla golemu publiku diljem svijeta, a pratila se i u Hrvatskoj.

Topla obiteljska drama pratila je život obitelji Camden, odnosno pastora Erica, njegove supruge Annie i njihovo petoro djece. Serija je pokrila širok spektar tema – od seksa tinejdžera i droge do alkoholizma, oružja i rasizma, pa su je kritičari iz sezone u sezonu opisivali kao sve realističniju, intrigantniju i zabavniju. Do posljednje jedanaeste sezone, koja se emitirala 2007. godine, Eric i Annie su svoju obitelj povećali za još dva člana, pa naslov serije odgovara broju djece kojih je u obitelji Camden bilo sedam.

Serija je proslavila glumicu Jessicu Biel kojoj je ovo bila prva televizijska uloga. U seriji je glumila najstariju kći obitelji Camden, Mary, a zanimljivo je da je njenu mlađu sestru Lucy utjelovila glumica Beverley Mitchell koja je u stvarnom životu dvije godine starija od nje.

Jessica je s vremenom navodno postala jako nezadovoljna zbog svoje uloge u seriji pa je na razne načine pokušavala dobiti otkaz, a to joj je umalo uspjelo kada je za časopis Gear pozirala u toplesu. Golišave fotke tada 17-godišnje Jessice, koja je za časopis lagala da je punoljetna, razbjesnile su producente serije, no ipak nisu s njom prekinuli ugovor i Biel je ostala Mary gotovo do samog kraja serije. Jedina sezona u kojoj se nije pojavila je posljednja, a do tada je već postala tražena glumica u Hollywoodu.

Jessica je danas u braku s popularnim pjevačem Justinom Timberlakeom s kojim je prošle godine dobila drugo dijete, no to su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci.

Biel je ostala prijateljica sa svojom televizijskom sestrom koja je bila i na njenom vjenčanju. Beverley Mitchell je, uz glumačku, ostvarila i karijeru county pjevačice, no i dalje je najpoznatija po ulozi Lucy Camden. U srpnju prošle godine rodila je svoje treće dijete, nakon što je doživjela spontani pobačaj, pa danas sa suprugom Michaelom Cameronom ima dvije djevojčice i dječaka.

Zanimljivo je spomenuti da su glave obitelji Camden, Eric i Annie, u seriji utjelovili Stephen Collins i Catherine Hicks koji su zajedno glumili i u "Zvjezdanim stazama". Collins je tumačio zapovjednika Willarda Deckera, a Hicks je utjelovila doktoricu Gillian Taylor.

Najstarijeg brata Matta Camdena u seriju je odglumi Barry Watson koji je ostavio upečatljive uloge i u serijama "What About Brian" te "Samantha Who". Prije nego što je dobio ulogu u seriji "U sedmom nebu", Watson je glumio i u HBO-ovom filmu "Napad na ženu od 50 stopa", a debitantsku ulogu ostvario je u crnoj komediji Kevina Williamsona "Podučavajući gospođu Tingle".

David Gallagher koji je glumio srednjeg sina Simona Camdena, ostavio je svoj trag na velikom platnu ulogom u "Fenomenu" u kojem glume John Travolta i Robert Duvall. U hit nastavku "Gle tko to govori" ponovo se udružio s Johnom Travoltom. Gallagheru je 1998. godine dodijeljena nagrada Teen Choice za ulogu u seriji "U sedmom nebu". Nominiran je za istu nagradu i 2004. godine. David je ostvario i uloge u serijama "Zakon brojeva", "Kosti" i "Smallville".

Glumačku ekipu serije prije godinu dana potresla je vijest o smrti Lorenza Brina koji je glumio Sama Camdena. Glumac je u seriji bio skupa s braćom Nikolasom i Zacharyjem te sa sestrom Myrindom.

Lorenzo i njegov brat blizanac na audiciji za seriju su bili kada su imali tek pet mjeseci, a Sama i Davida Camdena su glumili do 2001. godine. Poginuo je u prometnoj nesreći u kalifornijskom San Bernardinu, a bila mu je samo 21 godina.