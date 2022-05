Will Poulter ovih dana odmara na Ibizi i pokazuje zavidnu top formu kojoj se njegove obožavateljice ne mogu načuditi.

Holivudski glumac Will Poulter šokirao je obožavatelje transformacijom tijela i mišićima na kojima je, kako se čini, radio neko vrijeme.

29-godišnji glumac pokazao je zavidnu top formu na jednoj od plaža Ibize na kojoj je uživao tijekom vikenda, no kaže kako ne bi preporučio da itko drugi slijedi njegove korake u prehrani i vježbanju.

"Teško je govoriti o tome jer je s Marvelom sve tajna, ali najvažnije je da vaše mentalno i fizičko zdravlje budu na prvom mjestu, a estetski ciljevi moraju biti sporedni. Inače ćete na kraju promovirati nešto što je nezdravo i nerealno ako nemate financijsku potporu studia koji plaća vaše obroke i obuku. Privilegiran sam što se toga tiče i poštujem to, ali nikome ne bih preporučio da naprave to što sam ja zbog posla. Prošao sam niz različitih dijeta u posljednjih nekoliko mjeseci. Sada sam u fazi održavanja, što je sasvim lijepo, ne jedem velike količine hrane i samo održavam težinu. Prošao sam kroz periode gledanja hrane i osjećaja da se ne mogu suočiti s njome, bio spreman jesti namještaj koliko sam bio gladan. Nisam mogao ni izaći na večeru s prijateljima", rekao je za The Independent u nedavnom intervjuu.

Will se proslavio ulogom u filmu "We are the Millers" 2013. godine, a njegov najnoviji projekt "Guardinas of the Galaxy Vol. 3" ponovno ga je bacio u središte pozornosti.

Mnogi su, naime, primijetili koliko se 28-godišnji glumac promijenio i više nije slatki dječak, već seksi mladić koji je zapeo za oko mnogim obožavateljicama. Većina gledatelja Willa pamti iz filma u kojem je glumio s Jennifer Aniston, Jasonom Sudeikisom i Emmom Roberts, no nisu mogli vjerovati svojim očima kada su vidjeli njegove fotografije snimljene gotovo desetljeće kasnije, a na društvenim su se mrežama počeli širiti njihovi komentari.

Sveca mu. Istina je. Will Poulter gori", "S tom frizurom je jako zgodan", "Oprostite, kada je Will Poulter postao seksi", "Will Poulter je zablistao", "Will je prošao seksi transformaciju i to je sjajno", "Prestanite objavljivati seksi fotografije Willa Poultera, ludo je koliko dobro izgleda", samo su neki od njih, a neki su ga čak usporedili s Liamom Hemsworthom i Matthewom Lewisom.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Will se pojavio u serijama "Dopesick", "The Score", "Midsommar" i "Black Mirror: Bandersnatch", a njegovu ulogu u trećem nastavku Čuvara Galaksije već svi jedva čekaju.

