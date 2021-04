Randy Quaid nagrađivani je američki glumac i publika ga najbolje pamti po ulogama u urnebesnim komedijama, no danas živi potpuno drugačijim životom i malo tko ga može uopće prepoznati.

Američki glumac Randy Quaid gledateljima je možda najpoznatiji po ulozi rođaka Eddieja, kojeg je utjelovio davne 1983. godine, no danas ga stvarno malo tko može prepoznati na prvi pogled.

70-godišnji Randy, poznat i kao stariji brat glumca Dennisa Quiada, danas ima gustu prosijedu bradu i dugu kosu te nimalo ne nalikuje na svoju verziju iz mlađih dana.

Glumac se ovih dana oglasio na društvenim mrežama i priznao je da ozbiljno razmišlja o kandidaturi za guvernera Kalifornije za čiju se titulu želi kandidirati i Caitlyn Jenner.

"Ozbiljno razmišljam o kandidaturi za guvernera. Korupcija u tužiteljstvu je sve veća i obećajem da ću, ako budem izabran, dovesti u red sva okružna državna odvjetništva, u cijeloj državi", napisao je glumac na Twitteru, no zasad nije predao potrebnu dokumentaciju za pokretanje službene kampanje.

I’m seriously considering running for governor. The prosecutorial corruption in California (esp Santa Barbara & the Bell scandal) is rampant; and I promise that if elected I will clean up the District Attorney Offices throughout the state. #RandyQuaid4CAGOV