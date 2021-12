Jake Lloyd bivša je dječja zvijezda, gledatelji ga najviše pamte iz filmova "Jingle All the Way" i franšize "Ratovi zvijezda", ali njegov život danas se odvija daleko od holivudskih svjetala.

Božićni film "Jingle All the Way" prikazan je prvi put davne 1996. godine, a glavni glumac i dječja zvijezda Jake Lloyd u posljednjih se 25 godina znatno promijenio i nije ga lako prepoznati na prvi pogled.

Danas 32-godišnji Jake povukao se iz svijeta filma i glume, i to prvenstveno zbog maltretiranja kolega iz razreda i čini se da sada živi potpuno drugačijim životom nego u vrijeme najveće slave.

U hit-filmu Jake je glumio dječaka Jamieja Langstona, sina lika Howarda Langstona, kojeg je utjelovio Arnold Schwarzenegger. U središtu priče nalaze se njih dvojica i Howardovo nastojanje da sinu kao božićni poklon nabavi akcijsku figuru Turbo Mana, za kojom u trgovinama vlada prava pomama.

Jakea se mnogi sjećaju i kao mladog Anakina Skywalkera u filmu Georgea Lucasa iz 1999. godine "Ratovi zvijezda: Epizoda I – Fantomska prijetnja". No nakon toga je zapravo tek donio čvrstu odluku da se ne želi baviti glumom u budućnosti jer su ga maltretirali zbog pojavljivanja u toj popularnoj filmskoj franšizi.

Čini se da je Jakeu pritisak slave jednostavno donio previše stresa jer bilo je dana i kada je kao dječak morao odraditi i do 60 intervjua dnevno. Uz to se suočio s maltretiranjem kolega iz razreda, posebno zato što je bio u Ratovima zvijezda.

"Naučio sam mrziti trenutke kad su kamere bile uperene u mene. Kada ste na takvoj poziciji, puno se očekuje od vas, da ispunite standarde javnosti", izjavio je Jake nakon što se povukao iz glume 2001. godine za Daily Beast.

Međutim, Jake se danas drži dalje od Hollywooda koliko god može, a u međuvremenu se našao i u problemima sa zakonom. 2015. godine Jake je bio uhićen zbog nesavjesne vožnje, vožnje bez dozvole i opiranja uhićenju u svojem rodnom gradu. Prema pisanju stranih medija, policija je navodno bila za njim u potjeri čak 40 kilometara nakon što se nije zaustavio na crvenom svjetlu u Charlestonu. Usred potjere izgubio je kontrolu nad automobilom i prošao kroz jednu ogradu.

Jakeova majka je nakon incidenta izjavila da njezin sin ima shizofreniju te da nije uzimao lijekove kako treba, što je dovelo do nesreće. Zbog svega je završio u zatvoru na deset mjeseci, a potom je u travnju 2016. godine odveden u psihijatrijsku ustanovu. Na Jakeovo mentalno zdravlje dodatno je loše utjecala smrt njegove sestre, koja je preminula u snu 2018. sa samo 26 godina.

Jake se u javnosti više gotovo i ne pojavljuje, a o njegovu je stanju i zdravlju majka Lisa u javnosti progovorila posljednji put 2020. godine.

"Zahvaljujemo se svima na lijepim riječima, podršci i dobroj volji. Jakeu je dijagnosticirana paranoidna shizofrenija, ali nažalost ima i simptome anosognozije, što znači da nije u stanju shvatiti da je bolestan. Približio se obitelji i svi se trudimo da mu u tome pomognemo. On je još uvijek ljubazna i brižna osoba i nadamo se da će se što prije vratiti na staro. Jake će nastaviti napredovati uz ljubav i podršku koju i dalje pokazujete", poručila je njegova majka.