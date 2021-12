Tom Felton je utjelovio Draca Malfoya u serijalu filmova o Harryju Potteru, a danas bi ga rijetki prepoznali na ulici.

Britanskog glumca Toma Feltona upoznali smo prije 20 godina kao dječaka koji je glumio zlobnog čarobnjaka Draca Malfoya u filmskom serijalu o Harryju Potteru, a danas 34-godišnji glumac osvrnuo se na sudjelovanje u jednom od najpopularnijih filmova.

"Često me pitaju kako se nosim s teretom slave koju sam doživio davnih dana. Iskreno? Nimalo ne smatram da je to teret koji moram nositi, upravo suprotno", komentirao je ovih dana u intervjuu slavni glumac. Istaknuo je kako je njemu i kolegama sigurno bilo puno lakše jer u tom trenutku nije bilo društvenih mreža. "Zabranio sam svojoj mami da pretražuje moje ime po internetu. Danas svatko može pronaći bilo što o bilo kome i to je pomalo zastrašujuće, prije nije toga bilo", zaključio je.

Felton smatra kako ga najmanje prepoznaju na ulici od cijele ekipe Harryja Pottera, a to pripisuje činjenici da je odrastao i prilično se promijenio. "Vozim se podzemnom željeznicom, šećem psa u parku, neometano živim", zaključio je i komentirao kako njegova kolegica Emma Watson nije bila te sreće. "Vidio sam je neki dan i izgleda potpuno isto kao što je izgledala prije 10 godina. Njoj je vjerojatno nemoguće prošetati, a da ju netko ne primijeti", zaključio je.

Upravo s Emmom povezivali su ga i u ljubavnom smislu, a kolege su jedno vrijeme navodno ljubovale. Pričalo se da su imali kratku romansu, no oni nikada nisu govorili o detaljima svojeg odnosa. Sve što se sigurno zna danas je činjenica da su dobri prijatelji.

Nedavno se nakon 20 godina od izlaska prvog filma o Harryju Potteru Tom sastao s ostatkom glumačke ekipe. Megazvijezde filmova će se uskoro susresti za jednokratni specijal koji bi se trebao emitirati 1. siječnja 2022., a njihovi brojni obožavatelji ne skrivaju oduševljenje.

Najveća podrška Marka Livaje: Njegova Iris nije skrivala sreću i ponos dok je on primao nagradu! +17

Kasandra se posljednji put u javnosti pojavila 2007., ali prošle godine se oglasila da bi se javila kolegici +2