Tom Welling proslavio je 44. rođendan i teško ga je prepoznati na prvi pogled jer godine su na njemu učinile i više nego što bismo očekivali.

Američki glumac Tom Welling mamio je uzdahe tinejdžerica pred malim ekranima kao zvijezda serije "Smallville" u kojoj se pojavio u ulozi mladog Clarka Kenta koji je živio u malenom kanzaškom gradiću prije nego što je postao Superman i spašava svijet.

Tom je navršio 44 godine i na prvi pogled ga je zaista teško prepoznati jer čini se kako je vrijeme ostavilo traga na njemu, možda čak i više nego što bismo to očekivali. Višak prikupljenih kilograma te prosjeda kosa i brada dodaju mu još nekoliko dodatnih godina, no Tom se ne zamara svojim izgledom već uživa u opuštenom obiteljskom životu i u ulozi oca dvoje malene djece, a supruga Jessica Rose Lee trudna je i treći put.

Tom i Jessica koja je od njega mlađa 11 godina počeli su izlaziti 2014. godine, a zaručili su se 2018. godine. Kasnije te godine objavili su vijest da čekaju prvo zajedničko dijete, a sin Thomson rodio im se početkom 2019. godine.

Prije Jessice, Tom je bio u braku s manekenkom Jamie White i to od 2002. do 2013. godine. Razvod je službeno bio finaliziran tek dvije godine kasnije i to neobičnom nagodbom kojom je on pristao dijeliti 20% svojih neto prihoda koje zaradi glumom sve dok bivšoj supruzi ne isplati iznos od pet milijuna dolara.

Osim što je najpoznatiji po ulozi Clarka Kenta u "Smallvilleu", Tom je zapaženu ulogu ostvario i u trećoj sezoni serije "Lucifer" u kojoj se pojavio kao poručnik Marcus Pierce.