Thomas Brodie-Sangster, glumac kojeg pamtimo još kao dječaka iz filma ''Zapravo ljubav'' dao je najnoviji intervju, a svi komentiraju njegov izgled.

Danas 30-godišnji Thomas Brodie-Sangster osvojio je srca publike u filmu "Zapravo ljubav", u kojem je glumio dječaka Sama kada mu je bilo samo 13 godina.

Glumom se nastavio baviti i kada je odrastao i imali smo ga priliku gledati u popularnoj seriji "Kraljičin gambit", no mnogi su tek sada doznali koliko ima godina i teško im je u to povjerovati.

Thomas je ovog tjedna gostovao u emisiji "This Morning", gdje je razgovarao o svom najnovijem projektu, animiranom filmu "Dragon Rider" za koji je posudio glas. Njegove nove fotke preplavile su društvene mreže, a pored njih svi u nevjerici ističu da s 30 godina izgleda kao tinejdžer i da je jedva ostario od početka karijere.

"Izgleda kao dječak koji se pretvara da je odrastao", "Dječak iz 'Zapravo ljubav' i dalje izgleda isto", "Thomas Brodie-Sangster uspio je zadržati svoje dječje lice i kad je odrastao", samo su neki od brojnih komentara koji su preplavili Twitter.

Zbog mlađahnog izgleda glumac je imao i probleme o kojima je progovorio u jednom ranijem intervjuu.

"Bio sam u Ottawi i ostavio sam putovnicu u ambasadi zbog vize te sam se vratio u hotel. Pomislio sam da bi mi dobro sjelo pivo te sam krenuo u bar, no onda sam shvatio da nemam dokumente kod sebe. Zamolio sam svejedno konobara da mi donese pivo, no on mi je rekao da nemam dovoljno godina da naručim alkohol. Pokazao sam mu svoj profil na IMDb-u, no to nije prihvatio", ispričao je Britanac prošle godine.

Jedna je od rijetkih dječjih zvijezda koja je uspjela ostati prizemljena tijekom karijere, što je komentirao i u emisiji.

"To je jako čudan život za mladu osobu, no to je život koji se meni sviđa, pun avantura. Ostao sam svoj i prizemljen zahvaljujući svojim prijateljima i obitelji, koji su mi bili i ostali oslonac", komentirao je glumac.