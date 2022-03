Lisa Jakob, Matthew Lawrence i Mara Wilson bili su dječje zvijezde filma "Tatica u suknji" u kojem su glumili s pokojnim Robinom Williamsom.

Legendarna komedija iz 90-ih "Tatica u suknji" s pokojnim Robinom Williamsom i danas slovi kao omiljena, od njezina snimanja prošlo je već 30 godina, a njezine dječje zvijezde danas izgledaju neprepoznatljivo.

Film je premijerno prikazan 1993. godine i odmah je postalo hit na kino blagajnama, a osim Robina, glavne uloge odigrali Lisa Jakub, koja je glumila najstariju sestru Lydiju, Matthew Lawrence koji je glumio njenog brata Chrisa i Mara Wilson koja je glumila najmlađu sestru Natalie. Njih troje se nakon 30 godina okupili kako bi ponovno zajedno snimili dirljivu obiteljsku fotografiju koje se i danas mnogi dobro sjećaju iz filma.

Iako je svatko od talentiranog trojca otišao svojim putem i upustio se u različita područja glume, redovito se druže i viđaju i to nakon svih tih godina koliko je prošlo otkako su se upoznali na snimanju.

Lisa danas ima 43 godine, radi kao učiteljica joge, uspješna je govornica i spisateljica i piše autobiografiju pod nazivom "You Look Like That Girl". Iako je bila izbačena iz škole kada je dobila ulogu Lidije, uživala je u uspješnoj tinejdžerskoj glumačkoj karijeri i nastavila glumiti pa se pojavila u "Danu neovisnosti", a glumiti je prestala u dobi od 22 godine.

Danas 43-godišnji Matthew se nakon filma "Tatica u suknji" pojavio u seriji "Bratska ljubav" u kojoj je glumio između 1995. i 1997. godine, pojavio se u filmu "The Hot Chick" iz 2002. godine, a pojavio se i u bratovu sitcomu "Melissa & Joey" koji se prikazivao između 2011. i 2014. godine.

Mara Wilson koja danas ima 34 godine, postala je slavna nakon filma "Mathilda" u kojem je igrala istoimenu glavnu ulogu, a nakon 12 godina pauze od glume i nakon majčine smrti, Mara se 2018. godine vratila na ekrane u seriji "Big Hero 6".

Koliko su se ovi dječji glumci promjenili u posljednjih 30 godina pogledajte u našoj galeriji.

