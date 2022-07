Suri Cruise paparazzi su snimili tijekom šetnje u New Yorku, a njezina besprijekorna ljepota posebno je došla do izražaja.

Kći glumca Toma Cruisea, Suri (16) šetala je u ležernom izdanju ulicama New Yorka, a tamo su je zatekli paparazzi.

Naime, tinejdžerica je na sebi imala lepršavu bijelu ljetnu haljinicu do koljena koja je lijepo istaknula njezine vitke noge, a uz nju je uskladila plave visoke starke. Posebno je do izražaja došao njezini prirodni izgled jer je Suri izrasla u pravu ljepoticu.

Djevojčica se na fotografijama čini vrlo zabrinutom i tužnom, a možda se iza svega toga krije situacija koju prolazi sa svojim ocem Tomom.

Naime, Suri s ocem Tomom nema baš nikakvu komunikaciju. Štoviše navodno ga nije ni vidjela još od 2012. godine otkako se razveo od Katie. On je svih ovih godina imao pravo viđati kćer, ali kao požrtvovnom scijentologu vjera mu je to branila jer Suri nije članica njihove crkve. Upravo je Tomova opsjednutost scijentologijom presudila i njegovu braku s Katie, koja se prije deset godina iselila iz njihove zajedničke kuće u strahu za sebe i kćer.

Tom je kćeri navodno redovito slao pisma koja je njezina majka skrivala, no prošle je godine u javnost procurila informacija o tome kako ih je Suri pronašla u kući majčinih roditelja u Ohiju te se nakon što ih je pročitala i sama poželjela vidjeti s njim. Potom se šuškalo i da se Tom odrekao scijentologije, no nije poznato je li do njihovog susreta stvarno došlo.

Suri živi u New Yorku s majkom Katie, koja je prije nekoliko mjeseci obznanila novu vezu s glazbenikom Bobbyjem Wootenom, a je li njezina kći u kontaktu s ocem i jesu li se nakon pronalaska pisama ikada vidjeli, javnosti nije poznato.

Inače, iako su joj roditelji bogati i slavni, Suri slovi za jedno od skromnije holivudske djece te je čak prije nekoliko godina snimljena kako prodaje limunadu na ulici da zaradi za džeparac, a unatoč tome što se trudi biti normalna tinejdžerka, paparazzi je prate u stopu.

