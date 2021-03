Eva Mendes proslavila se u filmovima "Hitch", "Prebrzi i prežestoki" i "Grijesi očeva", a iz glume se povukla kada je upoznala Ryana Goslinga, s kojim ima dvije kćeri.

Glumica Eva Mendes dugo je slovila za jednu od najljepših žena u Hollywoodu, no otkako je postala majka, prestala je snimati filmove i potpuno se povukla iz javnosti.

Svoje prvo dijete, kćerkicu Esmeraldu, rodila je u 42. godini života, a dvije godine kasnije sa suprugom Ryanom Goslingom dobila je i kćer Amandu.

Eva se krajem devedesetih pojavila u videospotovima Willa Smitha i Pet Shop Boysa u kojima su je zapazili agenti za talente i brzo je počela dobivati uloge u holivudskim ostvarenjima.

Prvi film u kojem je glumila bio je horor iz 1998. godine "Djeca kukuruza 5: Polja užasa", a najzapaženije uloge ostvarila je u filmovima "Hitch", "Prebrzi i prežestoki", "Ghost Rider" te "Grijesi očeva", na čijem je setu 2011. godine upoznala Goslinga.

Par se vjenčao u strogoj tajnosti, no nitko ne zna točno kada i gdje niti što je nosila mladenka, a Eva je odlučila i promijeniti karijeru te se posvetiti obitelji i vlastitoj modnoj liniji, a ne snimanju novih filmova, u kojima ju, čini se, više nećemo gledati.

U rijetkim intervjuima koje je davala nakon što se povukla iz glume u nekoliko je navrata naglasila da uživa u majčinstvu, koje joj je ipak malo prisjelo zbog pandemije koronavirusa.

"Ovih dana moja djeca dobivaju moju potpunu pažnju i to je jako izazovno, no sada me trebaju više nego ikad", požalila se nedavno na svojem Instagramu, a priznala je i da je posljednjih mjeseci zanemarila svoj izgled. A iako je pozirala u kućnom ogrtaču i bez šminke Eva, koja će 5. ožujka napuniti 47 godina, pokazala je da i dalje zaslužuje biti na listama najljepših žena svijeta.