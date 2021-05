Severina je 2006. na Eurosongu u Ateni nastupila s pjesmom "Moja štikla", a cijelo vrijeme joj je bio podrška tadašnji zaručnik Mate Čuljak.

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Severina (49) dobila je priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2006. u Ateni kada je pobjedu odnio upečatljivi hard rock sastav Lordi.

Splićanka je išla direktno u finale jer su nastale kontroverze oko predstavnika Srbije i Crne Gore, grupe No Name koja se povukla s natjecanja pa nas je to direktno kvalificiralo. Naime, godinu ranije Boris Novković je osvojio 11. mjesto s "Vukovi umiru sami", a nakon njihovog povlačenja ispalo je da je bio deseti.

Severina je nastupila s pjesmom "Moja šikla" čiji je autor bio Novković. Pjevačica je u Ateni imala podršku i od svog tadašnjeg zaručnika, osam godina mlađeg Mate Čuljka.

Inače, pjevačica i mladi Hercegovac su se zaljubili u jesen 2005. Svojedobno je Severina otkrila da ju je Mate zaprosio, no zbog poslovnih obveza su odgodili vjenčanje. Ipak, nakon nešto više od godinu dana veze par je prekinuo.

"Rastali smo se ljudski, a krivac nije treća osoba", objasnila je tada pjevačica za domaće medije.