Glumac Scott Major progovorio o snimanju novih nastavaka serije "Heartbreak High" koja mu je donijela svjetsku slavu.

Australski glumac Scott Major proslavio se ulogom školskog nasilnika Petera Riversa u tinejdžerskoj hit-drami "Heartbreak High" prikazivanoj na malim ekranima tijekom 90-ih godina.

Od njezina je snimanja prošlo više od 20 godina, a danas 45-godišnji Scott izgleda neprepoznatljivo u usporedbi s vremenima iz kojih ga pamtimo kao dugokosog zločestog dečka. Ovih se dana pojavio u kratkom videu u kojem je pričao o snimanju novih nastavaka serije koja ga je učinila slavnim.

No mnogi ga nisu prepoznali iza guste prosijede brade koja mu je, čini se, postala zaštitni znak.

"Volio bih biti dio ponovnog snimanja. Zapravo sam kontaktirao s producentima i izvršnim direktorom i rekao im da ću za to učiniti bilo što. Ali možda me ne žele, nisam dovoljno talentiran? Nadam se da nije tako jer bih stvarno volio biti dio toga, ispred kamere ili ne, nije važno. Jako sam sretan što će snimati nove epizode i nadam se da će uhvatiti bit originala", priznao je Scott.

Nakon "Hearthbreak Higha" Scott je glumio u dramama "Blue Heelers, "Always Greenes" i sapunici "Neighbours", čijih je nekoliko epizoda i režirao, kao i dramu "Playing for Keeps".

Serija "Heartbreak High" prikazivala se sedam sezona od 1994. do 1999. godine i pratila je živote jedne grupe srednjoškolaca u izmišljenoj školi u Sydneyju.