Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick su sina Jamesa dobili 2002. godine, a on se još kao beba pojavio u seriji "Seks i grad".

Prve dvije epizode serije "And just like that" pokrenule su lavinu komentara ovoga tjedna na društvenim mrežama te svi bruje o nastavku priče kultnog "Seksa i grada". Sarah Jessica Parker, koja je utjelovila glavni lik Carrie Bradshaw, na premijeri serije u New Yorku ovoga se tjedna pojavila u društvu supruga Matthewa Brodericka i sina Jamesa, a američki mediji ne prestaju komentirati da je James izrastao u zgodnog mladića.

Glumački par pred oltar je stao 1997., godinu dana prije nego što se na malim ekranima emitirala prva spizoda "Seksa i grada". Početkom novog milenija par je odlučio proširiti svoju obitelj, a 2002. godine na svijet je došao njihov sin James Broderick. U to vrijeme Parker je snimala popularnu seriju, a producenti su uspješno sakrili njezinu trudnoću.

Slavna glumica nikada nije skrivala koliko je povezana sa serijom i Carrie koju je toliko dugo godina glumila, a u jednom trenutku je izrazila želju i da njezin sin bude dio te priče. James je tako već kao beba debitirao pred kamerama, a rijetki bi pogodili u kojem točno trenutku.

Naime, James se pojavio u epizodi u kojoj je Carrie slučajno srela bivšeg dečka Aidana Shawa. Glumio je Aidanova sina kojeg je on nosio, a kada se okrenuo prema glumici, dječak se vidno razveselio svojoj majci. Sarah Jessica Parker 2009. godine je rodila blizanke Marion i Tabithu, a djevojke se nisu s majkom pojavljivale na setovima.

