Talijanka Sabrina Salerno proslavila se hitom "Boys (Summertime Love)", a još je danas aktivna na glazbenoj sceni. Tijekom godina okušala se kao TV voditeljica i glumica, no na ljubavnom planu nije bilo turbulencija poput mnogih u showbiz svijetu.

Talijanska pjevačica Sabrina Salerno osvojila je svijet hitom "Boys (Summertime Love)" 1987. godine, a mnogi se još sjećaju njezinih bujnih oblina u upečatljivom kupaćem kostimu. Provokativni video osigurao joj je mjesto među najvećim seks-simbolima toga doba, a dugo je bila senzacija koja je žarila i palila svjetskom glazbenom scenom.

Karijeru je započela kao model nakon što je pobijedila na jednom talijanskom natjecanju ljepote 1984. godine, a na pozornici je debitirala 1986. godine singlom "Sexy Girl". Zaradila je i titulu najbolje europske pjevačice na jednom natjecanju godinu kasnije, a svojim koncertima punila je stadione diljem svijeta.

Ostvarila je karijeru i kao TV voditeljica te glumica. Još i danas aktivna je na glazbenom polju, a prije nekoliko godina snimila je obradu hit-singla "Call Me" skupa s kolegicom Samanthom Fox. Svjesna je da su dani najveće slave iza nje, to to ju nimalo ne uzrujava. Kaže kako zavidnu liniju održava redovitim vježbanjem te pazi na prehranu.

Iako za njom i danas luduju muškarci diljem svijeta, zgodna Talijanka nije imala buran ljubavni život poput svojih kolegica. Jednom je prilikom rekla kako je u životu imala tek tri muškarca, a posljednjih 27 godina ljubi talijanskog poduzetnika Enrica Montija. Upoznali su se 1993. godine, a pred oltar su stali 2006.