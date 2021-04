Rosie Perez progovorila o velikoj nepravdi koja joj se dogodila u Hollywoodu kada je bila na vrhuncu slave.

Američka glumica Rosie Perez 90-ih je godina bila jedna od omiljenih holivudskih slatkica, s velikim talentom koji joj je donio i nominaciju za prestižnu filmsku nagradu Oscar. Međutim u cijeloj toj priči dogodila joj se velika nepravda o kojoj je odlučila progovoriti ovih dana.

Naime, danas 56-godišnja Rosie objasnila je zašto se svih ovih godina nije pojavila na toj dodjeli nagrada i otkrila da zapravo nije bila pozvana još od davne 1994. godine kada je bila nominirana za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu "Fearless".

"Čak me nisu zvali ni da sjedim u publici, niti da budem prezenterica, ništa, a članica akademije. Volim Oscare, navijam za svoje kolege, ali boli me to", izjavila u intervjuu za Variety.

Portorikanska glumica proslavila se i ulogama u filmovima "Do The Right Thing", "White Men Can't Jump" i "Birds of Prey", ali tvrdi da joj nije bilo lako osigurati svoje mjesto u Hollywodu jer je pripadnica manjine.

Nedavno smo ju mogli vidjeti u seriji "The Flight Attendant" u kojoj glumi s Kelly Cuoco, a pojavila se i na dodjeli Zlatnih globusa kao prezenterica. Hoćemo li Rosie gledati na ovogodišnjim Oscarima i hoće li njezine riječi imati odjeka saznat ćemo vrlo ubrzo, točnije 26. travnja kada su na rasporedu.