Rodrigo Santoro iz filma "Love Actually" proslavio je 47. rođendan, a i dandanas plijeni pažnju nježnijeg spola svojom markantnom pojavom.

Brazilski glumac Rodrigo Santoro ostao je zapamćen po ulozi u jednom od omiljenih romantičnih filmova "Love Actually", u kojem je utjelovio lik zgodnog Karla koji je sve osvojio mišićavom pojavom i seksi scenama, a danas ga rijetko tko uspije prepoznati na prvi pogled.

47-godišnji Rodrigo sada nosi dužu prosijedu bradu kao zaštitni znak, a iza njega je i popis uspješnih uloga koje je ostvario. Nakon "Love Actually" glumio je u filmovima "Women in Love", "Lost", "Old River", "300", "Charlijevi anđeli", "Reprisal" i "Westworld", a posudio je glas Stuartu Malom u brazilskom izdanju istoimenog hit-filma.

Rodrigo je od 2016. godine u sretnom braku s brazilskom glumicom Mel Fronckowiak i imaju petogodišnju kćer Ninu. I dandanas se može pohvaliti isklesanim mišićima kojima se dive njegove obožavateljice. Na profilu na Instagramu prati ga 1,2 milijuna ljudi s kojima dijeli trenutke iz poslovnog, ali i privatnog života, za koje dobiva desetke tisuća lajkova i može se pohvaliti da se uz njega ne veže nikakav skandal.

