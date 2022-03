Renée Zellweger je na premijeri nove serije "The Thing About Pam" pokazala izobličeno lice, na kojem se itekako vide tragovi estetskih zahvata i tretmana.

Holivudska glumica Renée Zellweger promovirala je svoju novu seriju "The Thing About Pam", za koju se bila podvrgnula drastičnoj transformaciji, a sada je pokazala da to nije bio jedini drastični potez na koji se odlučila u posljednje vrijeme.

Naime, 52-godišnja Renée na crvenom se tepihu pojavila u elegantnom crnom odijelu koje joj je pristajalo kao saliveno, no svi su komentirali njezino izobličeno lice koje je prošlo niz tretmana pomlađivanja, što je vidljivo na prvi pogled.

Renée se posljednjih godina inače često predbacuje da je pretjerala s estetskim zahvatima i da izgleda umjetno, a mnogi njezini obožavatelji se slažu i da je puno bolje izgledala s oblinama nego kao mršavica.

No transformacijom za novu ulogu nikako nije razočarala, njezine neprepoznatljive fotografije sa seta serije obišle su svijet i izazvale čuđenje i nevjericu obožavatelja, pogotovo nakon što se nedavno našla na udaru kritika zbog pretjerane mršavosti i naglog gubitka kilograma, kao i estetskih operacija.

Na njima je bila snimljena odjevena u cvjetni kućni ogrtač dok joj je lice gotovo u potpunosti izmijenjeno kako bi dobila veće bore, punije obraze i širi nos, a imala je i novu frizuru. Osim kao glumica, Renée je na novoj seriji radila i kao producentica, a riječ je o drami u kojoj glumi osuđenu ubojicu Pam Hupp temeljenu na istinitom događaju.

Njezina najpoznatija transformacija dosad bila je ona za ulogu punašne Bridget Jones, za koju nije koristila posebno odijelo i zapravo se udebljala, a tada je savršeno savladala i britanski naglasak iako je rođena u Texasu.

