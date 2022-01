Rebecca Loos je bila pomoćnica Davida Beckhama, a proslavila se nakon što su svijet obišle glasine da je s njom varao suprugu Victoriju.

Prošlo je 18 godina otkako je svijet upoznao Rebeccu Loos, Nizozemku koja je bila pomoćnica Davida Beckhama i s kojom je slavni nogometaš navodno prevario svoju suprugu. Vijest o njihovoj aferi onda je odjeknula u medijima kao bomba, a tjednima se nije stišavao skandal, no David i Victoria ostali su zajedno te se čini da su danas bliži no ikada

Britanski Mirror piše kako danas 40-godišnja Rebecca živi u Norveškoj te je učiteljica joge. Živi potpuno drugačijim životom od onoga nekoć, a kako je sama rekla, živi u norveškoj divljini.

"Svije vrijeme sada provodim podučavajući jogu, trčim, planinarim te pronalazim hranu za svoja dva sina. Život se promijenio", rekla je Rebecca za The Sun.

Sven Christjar Skaiaa njezin je suprug kojeg je upoznala na jednom reality showu na kojem su zajedno radili. Vjenčali su se 2012. godine nakon četiri godine veze, a danas žive sretnim životom u planinama sa svojom djecom.

Pojavila se na naslovnici Playboya te je Rebecca navodno zaradila milijun funti od drame koja je izbila s Beckhamovima, a redovito se pojavljivala pred kamerama kako bi ispričala svoju stranu priče. Nikada nije sa sigurnošću potvrđeno da su zaista imali aferu, no u ono vrijeme je to bio pravi skandal.

Rebecca je o svemu progovorila za tabloid News of the World. To se dogodilo uoči božićnih praznika kada se David spremao sa suprugom Victorijom, njihovom djecom i roditeljima za skijanje u Švicarskoj. On im se kasnije trebao pridružiti na zimovanju, a skandal je procurio u javnost baš u trenutku kada je modna dizajnerica s obitelji bila na aerodromu.

Britanski mediji su isticali da Beckham u svojoj izjavi koju je dao nakon tih napisa nije direktno negirao aferu, a samo tjedan kasnije australska manekenka Sarah Marbeck je otkrila da je dva puta spavala s Beckhamom. On je obje tvrdnje odbacio i rekao kako su ludost. Victoria je navodno umalo napustila Davida zbog skandala s Rebeccom, a s vremenom se prestalo pričati o njegovim izvanbračnim izletima, iako je postalo još nekoliko naznaka da ju vara.

