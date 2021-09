Raquel Welch bila je prava holivudska diva koja se na vrhuncu karijere odbila skinuti za Playboy, a fotografi su je ovih dana uhvatili u javnosti nakon dvije godine.

Holivudska zvijezda Raquel Welch žarila je i palila 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, a ovoj seks-bombi u ono vrijeme nitko nije bio ravan. Proslavila se kao globalni seks-simbol, a ovih dana je bivša glumica, pjevačica i manekenka prvi put viđena u javnosti nakon čak dvije godine.

Danas 81-godišnja Raquel pokazala je svoju bujnu figuru koju je do danas zadržala, a iako se jedva nazire njezin izgled iz dana najveće slave, i dalje se za njom mnogi okreću. Fotografi su je uhvatili u ležernom izdanju dok je šetala Beverly Hillsom, a iako je jedno vrijeme bila skrivena ispod zaštitne maske za lice, bilo je jasno tko se krije iza nje. Na glavi je imala šešir, a prošetala je u ležernom crno-bijelom izdanju.

Welch je rođena kao Jo Raquel Tejada u Chicagu, a otkako se rastala od posljednjeg supruga Richieja Palmera 2008. godine više nije otkrivala je li našla novu ljubav. U intervjuu za Elle je prije deset godina ispričala kako se više nikada ne planira udati. "Ne paše mi to više. Volim muškarce i njihovo društvo, no previše sam neovisna o njima da bih ponovno stala pred oltar", rekla je onda. Odlaske na spojeve nikada nije odbacila, no o njezinim ljubavnicima više se ništa ne zna.

Za prvog supruga Jamesa Welcha udala se s 19 godina, dok je još bila studentica na Sveučilištu u San Diegu. Zajedno su dobili dvoje djece, a nakon njihove rastave Raquel se s djecom preselila u Dallas. Godine 1963. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu te je ubrzo dobila manje filmske uloge.

Nakon Jamesa još je triput uplovila u bračnu luku. S producentom Patrickom Curtisom bila je vjenčana od 1967. do 1972. godine, s Andrewom Weinfeldom je bila u braku od 1980. do 1990. godine, a s Richardom Palmerom je bila od 1999. do 2008. godine.

Svoju veliku priliku u karijeri je dočekala 1966. kada je odigrala ulogu u filmu "Fantastic Voyage" i nakon toga je potpisala ugovor s poznatim filmskim studijem 20th Century Fox. Oni su ju posudili britanskom studiju Hammer Film Productions za snimanje filma "One Million Years B. C." što se pokazalo kao odličan potez. Raquel je imala tek tri rečenice teksta, no nosila je bikini koji je privukao pozornost. Filmski posteri na kojima je u badiću postali su jedni od najprodavanijih ikad, a Welch je postala međunarodni seks simbol. Kasnije je još glumila u filmovima "Bedazzled", "Bandolero!", "100 Rifles", "Myra Breckinridge" i "Hannie Caulder". Magazin Empire ju je 1995. svrstao među sto najseksi zvijezda u filmskoj povijesti, a časopis Playboy, za koji je pozirala 1979., stavio na treće mjesto liste 100 najseksi zvijezda 20. stoljeća.

Zahvaljujući svom seksepilu bila je prava ikona 60-ih i 70-ih godina što na filmu, što u manekenskim vodama, a još uvijek se nije skroz makla iz tog svijeta. Glumila je i s Reese Witherspoon u hit-filmu "Plavuša s Harvarda", a posljednji filmski projekti datiraju iz 2017. godine.

Za sebe je uvijek govorila kako joj je jasno da je pravi izazov mnogim muškarcima, a uvjerena je kako se mnogi ne bi mogli nositi s njezinim stilom života, kao ni s načinom na koji razmišlja.