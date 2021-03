"Plavuša s Harvarda" je film koji je proslavio glumicu Reese Witherspoon, a ove godine se obilježava 20 godina od njegove premijere.

Film "Plavuša s Harvarda" objavljen je prije 20 godina, a ekranizacija istoimene knjige značila je veliki preokret u karijeri obožavane Reese Witherspoon. Upravo ta uloga vinula ju je u nebesa Hollywooda, gdje je ostala do danas.

Reese je utjelovila Elle Woods, članicu popularnos sestrinstva koja unatoč svim preprekama upada na Harvard gdje studira pravo. Knjigu po kojoj je film rađen napisala je Amanda Brown, a ispričala je vlastitu priču koja joj se dogodila na Sveučilištu Stanford. "Knjigu sam napisala na ružičastom papisu sa svojom ružičastom penkalom. Trebalo mi je dugo vremena da neki agent uopće sve uzme u obzir jer su me svi odbijali zbog ružičaste boje", rekla je prije 20 godina Brown.

Danas je nemoguće i zamisliti da bi netko drugi mogao glumici slavnu plavušu, no ta je uloga umalo dopala Christinu Applegate. Glumica je ulogu odbila jer u to vrijeme nije bila sigurna želi li još jednom glumiti glupavu plavušu, nakon svoje uloge u seriji "Bračne vode". "Reese je zaslužila tu ulogu. Napravila je puno bolji posao nego što bih ja ikada mogla", rekla je Applegate godinama kasnije. Selmi Blair se gotovo dogodilo isto. Umjesto nje, na velikim ekranima je ulogu Vivian trebala igrati Chloë Sevigny, no ona je to odbila jer je snimala drugi film u to vrijeme.

Kako bi se pripremila za ulogu Elle, Witherspoon je neko vrijeme provela u jednom sestrinstvu kako bi iz prve ruke vidjela što se događa. "Odlazila sam s njima na večere i promatrala sve poput prave studije. Učila sam kako jedu, kako se ponašaju i kako raspravljaju o svemu", rekla je Reese. Matthew Davis u filmu je utjelovio Warnera, a priznao je kako je bio zaljubljen u svoju kolegicu kada je imao 15 godina. "Ponašao sam se blesavo oko nje na setu jer mi je bilo neugodno", ispričao je glumac kasnije. Rekao je i Witherspoon da je bio zaljubljen u nju, a ona mu je odgovorila kako je to veoma slatko. Witherspoon je u vrijeme snimanja tog filma bila u braku s glumcem Ryanom Philippeom.

Film je sniman u vrijeme kada je Reeseina kćer Ava imala tek nekoliko mjeseci. Glumica je bila zabrinuta da neće biti dobra na setu jer je cijelo vrijeme bila neispavana, no uspjela je odraditi čitavo snimanje. Reese Witherspoon je nakon snimanja rekla da je zadržala sve odjevne kombinacije koje je nosila u filmu.

Godinama kasnije na film se referirala i pjevačica Ariana Grande, koja je iskoristila neke scene iz filma za svoj spot "Thank U, Next".