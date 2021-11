Jenna Bentley je prvi put išla pod nož sa samo 18 godina, a otada se podvrgnula nizu estetskih zahvata, s kojima ne namjerava još stati.

Playboyeva zečica Jenna Bentley (32) ne krije da je ovisna o plastičnim operacijama, a s njima ne namjerava još stati.

Prvi zahvat imala je sa samo 18 godina, a radilo se o operaciji nosa, na koju se odlučila prije useljenja u Playboyevu vilu.

Iako se tada zamalo ugušila u vlastitoj krvi, poslije je bila na najmanje još 14 zahvata i tvrdi da je ponosna na svaki od njih te da je sve bliže svojem cilju.

Među zahvatima kojima se podvrgnula su povećanje grudi, liposukcija, podizanje stražnjice, faceliftinzi, mačje oči, fileri u obrazima i još jedna operacija nosa.

Iako je nekad krila operacije, sada otvoreno govori o njima, a čak dijeli i fotografije oporavka na društvenim mrežama.

Kaže da je samo na botoks do sada potrošila oko 200 tisuća dolara i još 15-ak tisuća za druge sitne kozmetičke zahvate na licu.

"Svaki dan sam zahvalna što nisam imala nikakvu komplikaciju zbog zahvata, ali neću stati. Ovisna sam o operacijama i uvijek želim još. Sada već svi imaju određenu sliku o tome kako izgledam i to moram održavati, a to je dosta posla", otvoreno kaže Jenna, koja je sebe opisivala kao ružno pače kojemu treba pomoć da se pretvori u labuda.

"Na svakog muškarca koji ne voli operirane djevojke dolazi deset koji vole takav izgled", smatra.

Jenna je javnost svojevremeno šokirala i vezom s milijarderom Benom Brownom, za kojega se zaručila kada je imala samo 21 godinu, a on je u to vrijeme već bio u šestom desetljeću. No ljubav je pukla prije nego što su uspjeli stati pred oltar.

Jenna, koja je godinama živjela u zloglasnoj vili pokojnog Hugha Hefnera, nedavno je za medije progovorila o razuzdanim Playboyevim partijima za Noć vještica na kojima su se, kako kaže, brojni slavni seksali gdje god i s kim god bi stigli.